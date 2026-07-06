El cuerpo de una mujer identificada como Emily Cárdenas, reportada como desaparecida por sus familiares, fue hallado en el interior de la vivienda de su expareja, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, este lunes 6 de julio.

De acuerdo a las primeras indagaciones y testimonios, la expareja fue identificada como Juan Joel Mariluz Neira y no se ubicaba en su inmueble al momento de encontrar el cadáver de la víctima. Es el principal sospechoso del presunto crimen y su ubicación actual permanece bajo condición de desconocida.

El hallazgo se produjo cuando una sobrina de Emily Cárdenas acudió al domicilio de los parientes directos de Mariluz Neira para indagar sobre su paradero. La hermandad del sospechoso fue quien ingresó al dormitorio de este con la intención de confrontarlo por la desaparición de la madre de familia, pero en su lugar encontró el cuerpo.

La familia de Emily Cárdenas informó además que Mariluz Neira es un exconvicto que recuperó su libertad hace pocos meses tras cumplir una condena. Foto: Extraída de RPP

“Ella va al cuarto de su hermano supuestamente para que vaya a preguntarle y se encuentra con la sorpresa que estaba ahí mi prima fallecida y su hermano no estaba”, detalló un familiar de la víctima a RPP Noticias.

Familia denuncia que mujer era acosada por su expareja

De acuerdo con las declaraciones proporcionadas por los deudos, la relación sentimental entre Cárdenas y Mariluz Neira concluyó hace aproximadamente un mes. Durante este tiempo, ambos acordaron mantener únicamente un trato amical. No obstante, los allegados denunciaron que el hombre ejercía acciones de acoso y vigilancia en los lugares públicos que la víctima frecuentaba.

Dos sicarios iban en moto lineal pese a prohibición de las autoridades. (@gec)

“Entonces hasta que él comenzó a seguirla, se iba a buscarla a las fiestas, se iba, se escondía entre los arbustos para esperar que ella salga de las fiestas y todo”, contó una persona cercana a la fallecida.

La familia de Emily Cárdenas informó además que Mariluz Neira es un exconvicto que recuperó su libertad hace pocos meses tras cumplir una condena, por lo que exhortaron a la Policía Nacional y al Ministerio Público acelerar las operaciones de localización y captura.