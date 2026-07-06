La hermandad del sospechoso fue quien ingresó al dormitorio de este con la intención de confrontarlo por la desaparición de la madre de familia, pero en su lugar encontró el cuerpo. Foto: captura Latina/composición GEC
La hermandad del sospechoso fue quien ingresó al dormitorio de este con la intención de confrontarlo por la desaparición de la madre de familia, pero en su lugar encontró el cuerpo. Foto: captura Latina/composición GEC
Por Redacción EC

El cuerpo de una mujer identificada como Emily Cárdenas, reportada como desaparecida por sus familiares, fue hallado en el interior de la vivienda de su expareja, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, este lunes 6 de julio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: