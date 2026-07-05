Una mujer fue asesinada a balazos por sicarios en plena vía pública en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió aproximadamente a las 8 p.m. del pasado sábado 4 de julio en la calle El Bosque, a la altura del colegio República Federal de Alemania.

Según el informe preliminar, la víctima, identificada como Leonela María Patricio Anticona, de 24 años, llegó al lugar a bordo de un vehículo negro con lunas polarizadas. En el auto estaban otros tres sujetos, quienes la obligaron a descender de la unidad, luego uno de los criminales abrió fuego contra ella, efectuando al menos cinco disparos antes de escapar.

Los testigos de la zona también revelaron que el sonido de los disparos los puso en alerta. Algunas personas llegaron hasta el lugar de los hechos y encontraron el cuerpo de la mujer baleada. De inmediato, llamaron a las autoridades para iniciar las acciones correspondientes.

Mujer es asesinada por sicarios tras posible ajuste de cuentas en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

La Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística llegaron al lugar del crimen, quienes hallaron cinco casquillos de bala. Además, detallaron que la mujer presentaba cuatro impactos de proyectil en la espalda. La escena del crimen fue cercada para iniciar con las investigaciones.

Horas más tarde, representantes del Ministerio Público y el fiscal de turno acudieron a la escena del crimen para proceder con las diligencias de ley. Tras recabar las primeras evidencias, las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver.

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La Policía Nacional ha iniciado una investigación exhaustiva con el objetivo de esclarecer el móvil de este asesinato y dar con el paradero de los tres delincuentes implicados. Aunque los agentes de la División de Investigación de Homicidios no descartan ninguna hipótesis y todo apuntaría a un presunto ajuste de cuentas.

Mujer es asesinada por sicarios tras posible ajuste de cuentas en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

De esta manera, el distrito de San Martín de Porres vuelve a ser víctima de la delincuencia. Los vecinos de la zona mostraron su preocupación, pues señalaron que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar en dicho lugar.