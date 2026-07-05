Mujer es asesinada por sicarios tras posible ajuste de cuentas en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)
Mujer es asesinada por sicarios tras posible ajuste de cuentas en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Una mujer fue asesinada a balazos por sicarios en plena vía pública en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió aproximadamente a las 8 p.m. del pasado sábado 4 de julio en la calle El Bosque, a la altura del colegio República Federal de Alemania.

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