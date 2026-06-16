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Bala perdida hiere a vecino en San Martín de Porres. Foto: América Noticias
Bala perdida hiere a vecino en San Martín de Porres. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un hombre resultó gravemente herido luego que una bala perdida impactó en su cabeza, luego que dos sujetos al interior de una camioneta estaban discutiendo con vecinos de la zona en la calle Virgen de Fátima, distrito de San Martín de Porres, la noche de ayer, lunes 15 de junio.

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