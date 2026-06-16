Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un hombre resultó gravemente herido luego que una bala perdida impactó en su cabeza, luego que dos sujetos al interior de una camioneta estaban discutiendo con vecinos de la zona en la calle Virgen de Fátima, distrito de San Martín de Porres, la noche de ayer, lunes 15 de junio.
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