Un hombre resultó gravemente herido luego que una bala perdida impactó en su cabeza, luego que dos sujetos al interior de una camioneta estaban discutiendo con vecinos de la zona en la calle Virgen de Fátima, distrito de San Martín de Porres, la noche de ayer, lunes 15 de junio.

América Noticias indicó que, de acuerdo con las fuentes policiales, el vehículo conducido iba alta velocidad por la mencionada calle, al notar el ruido, los vecinos salieron de sus casas y decidieron enfrentarlos. Al reclamarles por su actitud, ellos reaccionaron y ambos bandos empezaron a agredirse de forma violenta. El hombre que iba como copiloto sacó un arma de fuego que estaba en la guantera y empezó a disparar.

El herido se refugió en una vivienda cerca mientras era perseguido por su agresor, quien siguió disparando contra el portón de la propiedad que terminó con cinco impactos de bala y otra vivienda contigua también resultó con daños materiales en su fachada.

Antes de darse a la fuga, los ocupantes del vehículo amenazaron de muerte a otro sujeto que fue testigo del uso de un arma de fuego en la vía pública. Tras evidenciar los daños materiales y a la persona herida, los vecinos solicitaron de inmediato la intervención de las fuerzas del orden.

Peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a cercar la zona para recolectar los casquillos de bala y evaluar los daños causados en los inmuebles de la calle Virgen de Fátima.

Será el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos que iniciará las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este hecho de violencia.