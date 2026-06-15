Ricardo Belmont Cassinelli, líder y fundador del Partido Cívico Obras, anunció que postulará a la Alcaldía Metropolitana de Lima en las elecciones municipales previstas para octubre de 2026, con lo que buscará regresar al cargo que ejerció entre 1990 y 1995.

La decisión fue comunicada por el propio exalcalde durante una entrevista con Exitosa, donde explicó que asumirá la candidatura luego de que su agrupación política no encontrara un postulante que pudiera representar al partido en la contienda por el sillón municipal.

“Voy a ir a la alcaldía de Lima. Voy a postular a la alcaldía de Lima. Después de pasar por el CEN teníamos 17 alcaldías distritales y alcaldías en todo el Perú. Cuando dijeron ‘¿quién va a ser el alcalde de Lima?’, lo he buscado durante un mes y decían: ‘Ricardo, si tú no vas, nosotros no vamos’”, manifestó.

Belmont señaló además que la decisión fue adoptada pese a la oposición de algunas personas cercanas y aseguró que afronta este nuevo reto político con el objetivo de entregar lo mejor de sí en esta etapa de su vida.

“Te estoy dando la primicia a ti porque la he tomado contra la opinión de muchos, porque quiero darme íntegro en los últimos años de mi vida” , expresó el exburgomaestre, en referencia también a la enfermedad que reveló semanas atrás.

La eventual candidatura de Belmont marcará un nuevo intento por retornar al principal cargo municipal de la capital, puesto desde el cual alcanzó notoriedad nacional durante la década de 1990. Posteriormente, participó en diversas elecciones presidenciales y mantuvo presencia en la escena política nacional.

Su nombre volvió a cobrar protagonismo durante las elecciones generales de 2026, en las que participó como candidato presidencial. Ahora, con el anuncio de su postulación municipal, se suma a las primeras figuras que empiezan a perfilarse para los comicios regionales y municipales del próximo año.

Se espera que en las próximas semanas otras organizaciones políticas oficialicen a sus candidatos para la Municipalidad Metropolitana de Lima, en una contienda que comenzará a tomar forma de cara a las elecciones de octubre de 2026.