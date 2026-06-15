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Belmont buscará volver al sillón municipal de Lima después de más de tres décadas. (Foto: Andina)
Belmont buscará volver al sillón municipal de Lima después de más de tres décadas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Ricardo Belmont Cassinelli, líder y fundador del Partido Cívico Obras, anunció que postulará a la Alcaldía Metropolitana de Lima en las elecciones municipales previstas para octubre de 2026, con lo que buscará regresar al cargo que ejerció entre 1990 y 1995.

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