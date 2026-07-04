Las brigadas de fiscalizadores municipales recorrerán las calles del Cercado de Lima para entregar notificaciones preventivas e informar de manera directa a los vecinos y comerciantes sobre los requisitos de embanderamiento. Foto: gob.pe/MML
Las brigadas de fiscalizadores municipales recorrerán las calles del Cercado de Lima para entregar notificaciones preventivas e informar de manera directa a los vecinos y comerciantes sobre los requisitos de embanderamiento. Foto: gob.pe/MML
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ordenó el embanderamiento general para todos los inmuebles habitacionales, sedes institucionales y locales comerciales ubicados dentro del Cercado de Lima. La medida responde a normativas locales vigentes, ante la conmemoración de los 205 años de la independencia nacional.

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