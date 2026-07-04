Fiestas Patrias 2026: MML ordena embanderamiento obligatorio en Cercado de Lima y advierte multas de hasta S/ 5500
Los predios residenciales y comerciales tendrán que acatar la medida entre el 15 y el 31 de julio. Está prohibido colgar la bandera en ventanas o balcones, y hacer uso de estandartes sucios o deteriorados.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ordenó el embanderamiento general para todos los inmuebles habitacionales, sedes institucionales y locales comerciales ubicados dentro del Cercado de Lima. La medida responde a normativas locales vigentes, ante la conmemoración de los 205 años de la independencia nacional.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ordenó el embanderamiento general para todos los inmuebles habitacionales, sedes institucionales y locales comerciales ubicados dentro del Cercado de Lima. La medida responde a normativas locales vigentes, ante la conmemoración de los 205 años de la independencia nacional.
Según la MML, la bandera nacional debe ser instalada exclusivamente en la parte superior y central de cada fachada, y estar sujeta obligatoriamente a un asta de madera o metal. “No está permitido instalar más de una bandera por predio, colocarla en ventanas, balcones o puertas, ni utilizar banderas deterioradas, rotas, descoloridas o sucias”, precisó la comuna en un comunicado.
MML aplicará multas de hasta S/ 5500 por incumplimiento
De acuerdo a la ordenanza municipal N° 2200, la Gerencia de Fiscalización y Control está facultada para realizar inspecciones de campo y aplicar multas diferenciadas según la zonificación urbana.
Los propietarios de inmuebles en el Centro Histórico que omitan la norma recibirán una multa de S/ 1375.
Las viviendas y comercios del Cercado de Lima situados fuera del eje histórico, pero dentro del distrito, serán sancionados con S/ 550.
Las personas que alteren las características originales del símbolo patrio de manera ofensiva serán multadas con S/ 5500.
No obstante, previo al inicio del periodo obligatorio, las brigadas de fiscalizadores municipales recorrerán las calles del Cercado para entregar notificaciones preventivas e informar de manera directa a los vecinos y comerciantes sobre los requisitos de embanderamiento.
El objetivo de estas acciones previas es asegurar que la ciudadanía adecúe sus fachadas de forma voluntaria, y así evitar el inicio de los procedimientos sancionadores formales una vez que entre en vigencia el plazo estipulado por la comuna limeña.