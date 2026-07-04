La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ordenó el embanderamiento general para todos los inmuebles habitacionales, sedes institucionales y locales comerciales ubicados dentro del Cercado de Lima. La medida responde a normativas locales vigentes, ante la conmemoración de los 205 años de la independencia nacional.

Según la MML, la bandera nacional debe ser instalada exclusivamente en la parte superior y central de cada fachada, y estar sujeta obligatoriamente a un asta de madera o metal. “No está permitido instalar más de una bandera por predio, colocarla en ventanas, balcones o puertas, ni utilizar banderas deterioradas, rotas, descoloridas o sucias”, precisó la comuna en un comunicado.

La Municipalidad de Lima dispuso el embanderamiento general y obligatorio de todos los inmuebles públicos y privados ubicados en el Cercado de la capital. (Foto: Andina)

MML aplicará multas de hasta S/ 5500 por incumplimiento

De acuerdo a la ordenanza municipal N° 2200, la Gerencia de Fiscalización y Control está facultada para realizar inspecciones de campo y aplicar multas diferenciadas según la zonificación urbana.

Los propietarios de inmuebles en el Centro Histórico que omitan la norma recibirán una multa de S/ 1375.

Las viviendas y comercios del Cercado de Lima situados fuera del eje histórico, pero dentro del distrito, serán sancionados con S/ 550.

Las personas que alteren las características originales del símbolo patrio de manera ofensiva serán multadas con S/ 5500.

Las personas que alteren las características originales del símbolo patrio de manera ofensiva serán multadas con S/ 5500. Foto: gob.pe/MML

No obstante, previo al inicio del periodo obligatorio, las brigadas de fiscalizadores municipales recorrerán las calles del Cercado para entregar notificaciones preventivas e informar de manera directa a los vecinos y comerciantes sobre los requisitos de embanderamiento.

El objetivo de estas acciones previas es asegurar que la ciudadanía adecúe sus fachadas de forma voluntaria, y así evitar el inicio de los procedimientos sancionadores formales una vez que entre en vigencia el plazo estipulado por la comuna limeña.