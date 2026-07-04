El foco del siniestro se localiza de forma específica en el jirón Ayacucho Nro. 273, en el tramo comprendido entre las intersecciones del jirón Puente y el jirón Cortez. Foto: difusión/GEC
El foco del siniestro se localiza de forma específica en el jirón Ayacucho Nro. 273, en el tramo comprendido entre las intersecciones del jirón Puente y el jirón Cortez. Foto: difusión/GEC
Por Redacción EC

Un fuerte incendio en una vivienda se registró en el distrito de Magdalena del Mar, la noche de este sábado 4 de julio. La emergencia movilizó ocho máquinas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

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