Un fuerte incendio en una vivienda se registró en el distrito de Magdalena del Mar, la noche de este sábado 4 de julio. La emergencia movilizó ocho máquinas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Áreas cercanas al incendio resultaron afectadas. (Fotos: Julio Reaño / GEC).

De acuerdo con el reporte de la plataforma de monitoreo de emergencias, el foco del siniestro se localiza en el jirón Ayacucho 273, en el tramo comprendido entre las intersecciones del jirón Puente y el jirón Cortez, a pocas cuadras de la avenida Brasil.

Para controlar el avance del fuego y evitar que afecte a los predios adyacentes, la central de bomberos dispuso el envió de cuatro autobombas, una cisterna, una ambulancia y dos unidades de rescate.

Incendio de grandes proporciones es controlado por personal de bomberos en Cercado de Lima. (Fotos: Julio Reaño / GEC).

La estructura afectada es una vivienda particular de material noble. Hasta el momento, las labores operativas de los bomberos se concentran en controlar el fuego. Posteriormente, se dará inicio a las tareas de ventilación y remoción de escombros.

Las causas del siniestro aún se desconocen. Hasta el cierre de este informe, no se han reportado víctimas mortales.