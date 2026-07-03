En lo que va del presente año, se ha reportado un total de 1275 homicidios a nivel nacional. Así lo señaló el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, durante la entrega de dos patrulleros a la División Policial de Chincha, en Ica.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe de la PNP, las cifras actuales muestran una reducción en la incidencia de muertes violentas en el país, en contraste con los datos registrados durante el primer semestre y los primeros tres días de julio del año 2025.

Tabla que revela la cantidad de homicidios y homicidios fallidos de transportistas por región. (Gráfico: Sexto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, presentado y elaborado por el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y CHS Alternativo). / Diego Aquino Pedraza

“Hasta el día de hoy tenemos 1275 homicidios en todo el Perú, y en el mismo lapso de tiempo, o sea, seis meses más los 3 días de julio del año pasado, hubo 415 homicidios más. O sea, ha disminuido”, comentó el comandante Arriola.

En otro momento, el alto mando policial expuso la situación carcelaria del país y precisó que, actualmente, los penales albergan un aproximado de 3900 internos de condición inmigrantes . Ante esta situación, Arriola instó al personal policial de las diversas comisarías y unidades especializadas a mantener un despliegue continuo en turnos de mañana, tarde y noche para sostener la tendencia a la baja en los homicidios.

Peritos de Criminalística investigan el homicidio registrado en el distrito de Yura (Foto: GEC)

Por último, el comandante Arriola también admitió que la institución presenta limitaciones infraestructurales y operacionales, lo que perjudica la capacidad de respuesta operativa de la Policía Nacional. Existe un déficit acumulado de 69 000 efectivos policiales destinados al orden público, y una escasez de vehículos de patrullaje, equipos de protección e implementos básicos para las intervenciones.