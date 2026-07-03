El alto mando policial expuso la situación carcelaria del país y precisó que, actualmente, los penales albergan un aproximado de 3900 internos de condición inmigrantes. Foto: composición GEC
El alto mando policial expuso la situación carcelaria del país y precisó que, actualmente, los penales albergan un aproximado de 3900 internos de condición inmigrantes. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

En lo que va del presente año, se ha reportado un total de 1275 homicidios a nivel nacional. Así lo señaló el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, durante la entrega de dos patrulleros a la División Policial de Chincha, en Ica.

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