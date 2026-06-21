Un nuevo crimen vuelve a conmocionar el distrito de Bellavista. Esta vez un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su vehículo, cuyo auto se encontraba estacionado en la cuadra 6 de la calle Elías Aguirre, a dos cuadras de la sede principal de la municipalidad.

Según información preliminar, la víctima fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

El hecho se registró cuando la víctima, identificado como Walter Antonio Echandía Vergara, de 50 años permanecía al interior de un vehículo de color negro con lunas polarizadas, estacionado en la cuadra 6 de la calle Elías Aguirre, cuando de pronto se escucharon vario disparos. Un testigo de la zona señaló que el asesino salió de la parte trasera del vehículo y huyó en una motocicleta junto a su cómplice.

Asesinan a un hombre en el interior de su vehículo en Bellavista. (Foto: Captura de video / América Noticias)

Vecinos de Bellavista expresaron su inquietud por la inseguridad en el distrito y solicitaron una mayor presencia policial y de serenazgo en las calles. Asimismo, demandaron acciones concretas para prevenir nuevos actos delictivos en zonas de alta concurrencia.

“Seguramente lo harán por dinero, por venganza. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Bellavista, es bien preocupante…Demasiada preocupación, aquí no más los crímenes suceden a cada rato. La gente ya no sabe qué hacer”, declaró un vecino de la zona.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para recoger evidencias, tomar declaraciones de posibles testigos y revisar cámaras de seguridad que permitan esclarecer los hechos.

Asesinan a un hombre en el interior de su vehículo en Bellavista. (Foto: Captura de video / América Noticias)

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en Lima y Callao, donde los asesinatos y presuntos ajustes de cuentas continúan siendo la preocupación para las autoridades y la ciudadanía.