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Asesinan a un hombre en el interior de su vehículo en Bellavista. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Asesinan a un hombre en el interior de su vehículo en Bellavista. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Por Redacción EC

Un nuevo crimen vuelve a conmocionar el distrito de Bellavista. Esta vez un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su vehículo, cuyo auto se encontraba estacionado en la cuadra 6 de la calle Elías Aguirre, a dos cuadras de la sede principal de la municipalidad.

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