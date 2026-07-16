Un conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes cuando estaba a punto de iniciar su recorrido. El violento hecho ocurrió en el cruce de la avenida La Alameda y la calle 4, en la Provincia Constitucional del Callao.

Según la información policial, Néstor Eduardo Quintero Hernández, de nacionalidad venezolana, llegaba a la cochera para retirar la combi e iniciar la ruta Lima y Callao. En ese momento, dos delincuentes a bordo de una motocicleta se acercaron al lugar y dispararon contra él.

Tras el atentado, el conductor quedó gravemente herido con dos balas en el muslo. Posteriormente fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Un conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes cuando estaba a punto de iniciar su recorrido. ( Foto: Captura de video / RPP)

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, peritos de criminalística y el personal fiscal encontraron hasta siete casquillos de bala.

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que el ataque estaría relacionado con las extorsiones que desde hace varios meses afectan a empresas y conductores de transporte público en Lima y Callao.

En comunicación con RPP, algunos conductores de la ruta revelaron que les llegó un mensaje de WhatsApp, presuntamente enviado por integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Pirañas’, en el que se atribuían la autoría del ataque contra Néstor Eduardo Quintero.

Un conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes cuando estaba a punto de iniciar su recorrido. ( Foto: Captura de video / RPP)

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan determinar el móvil del atentado y dar con el paradero de los responsables. El caso se suma a otros episodios de violencia registrados recientemente contra conductores de transporte público.