Un conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes cuando estaba a punto de iniciar su recorrido. ( Foto: Captura de video / RPP)
Un conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes cuando estaba a punto de iniciar su recorrido. ( Foto: Captura de video / RPP)
Por Redacción EC

Un conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes cuando estaba a punto de iniciar su recorrido. El violento hecho ocurrió en el cruce de la avenida La Alameda y la calle 4, en la Provincia Constitucional del Callao.

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