Delincuente ataca a balazos a una motocicleta y dejan un herido y un muerto en el Callao. (Foto: César.grados@photo.gec)
Delincuente ataca a balazos a una motocicleta y dejan un herido y un muerto en el Callao. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un nuevo atentado vuelve a poner en alerta a los vecinos en el Callao. Esta vez, un sujeto abrió fuego contra una motocicleta en la avenida La Playa, a la altura del arco de Ventanilla. Las víctimas, que resultaron ser hermanos, no pudieron escapar del ataque y uno de ellos falleció.

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