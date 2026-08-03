Un nuevo atentado vuelve a poner en alerta a los vecinos en el Callao. Esta vez, un sujeto abrió fuego contra una motocicleta en la avenida La Playa, a la altura del arco de Ventanilla. Las víctimas, que resultaron ser hermanos, no pudieron escapar del ataque y uno de ellos falleció.

Las víctimas identificadas como Diego Vásquez Garo, de 33 años, y Roger Vásquez Garo, de 30 años, fueron traslados de emergencia al hospital de Ventanilla. No obstante, Diego, quién recibió un impacto de bala en el tórax, no resistió y falleció. Su hermano sufrió heridas de bala en el brazo y la pierna.

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De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional del Perú, el delincuente habría esperado a los hermanos cerca de un módulo de vigilancia de Serenazgo. Un rompemuelle obligó a la motocicleta a disminuir la velocidad y el atacante abrió fuego contra los hermanos.

Delincuente ataca a balazos a una motocicleta y dejan un herido y un muerto en el Callao. (Foto: César.grados@photo.gec)

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado alrededor de 20 disparos durante el atentado. Posteriormente, peritos de criminalística realizaron las diligencias en la escena del crimen y encontraron 21 casquillos de bala, evidencia que será incorporada a la investigación para hallar al responsable del ataque.

Los testigos también señalaron que el delincuente vestía ropa negra y huyó a pie tras perpetrar el ataque.

Delincuente ataca a balazos a una motocicleta y dejan un herido y un muerto en el Callao. (Foto: César.grados@photo.gec)

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Por otro lado, durante la intervención médica en el hospital de Ventanilla, la Policía Nacional del Perú encontró una pistola en la cintura de Roger Vásquez. Tras verificar la información en los registros oficiales en la Sucamec, se confirmó que el arma estaba inscrita a nombre de Diego Vásquez, quien falleció tras el ataque.

Las autoridades indicaron que continuarán recabando testimonios y analizando las pruebas halladas en la escena para esclarecer el caso.