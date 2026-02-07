Ventanilla: Transportistas protestan en la avenida Gambetta tras ataque armado a cobradora

Transportistas del servicio público realizaron una protesta desde tempranas horas en la avenida Gambetta, a la altura del cruce con Santa Fe, en la zona de La Pampilla, en Ventanilla, en rechazo al ataque armado contra una cobradora ocurrido la noche anterior y para exigir acciones inmediatas frente a la inseguridad y las extorsiones que afectan al sector.

La medida se inició luego de que una cobradora fuera atacada por un falso pasajero cuando este descendía de la unidad de transporte. La mujer recibió varios impactos de bala en la pierna y fue trasladada al hospital de Ventanilla, donde se informó que se encuentra fuera de peligro, según declaraciones brindadas a Canal N.

Bloquean la avenida Gambetta en Ventanilla en rechazo a extorsiones y violencia. (Foto: Captura/Canal N)

Ante este hecho, conductores y cobradores se concentraron en la vía para demandar mayor protección por parte de las autoridades, al señalar que los ataques armados y los cobros extorsivos se han vuelto constantes en diversas rutas del Callao y zonas aledañas.

Durante la manifestación, los transportistas bloquearon tanto la vía principal como la auxiliar de la avenida Gambetta, impidiendo el paso de otras unidades de transporte público. Algunos vehículos fueron detenidos y los pasajeros obligados a descender, lo que generó tránsito lento y congestión vehicular en la zona.

Asimismo, se reportó el lanzamiento de piedras contra una unidad que logró avanzar pese al bloqueo, además de la paralización de otros vehículos cuyos conductores fueron presionados para sumarse a la protesta, lo que elevó los momentos de tensión en el lugar.

Una cobradora que participó en la manifestación denunció que su empresa es víctima de extorsión en sectores como Callao, Sarita y Pachacútec, donde los pagos exigidos varían según el tramo de la ruta. Añadió que las amenazas incluyen disparos contra los vehículos y advertencias de muerte.

Por su parte, conductores indicaron que este problema no solo afecta al transporte público, sino también a otros rubros, y exhortaron al Estado y al Gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar su seguridad y permitirles continuar trabajando.

En la zona se desplegó un importante contingente policial para controlar la situación y prevenir nuevos incidentes, ubicándose los efectivos en distintos puntos de la avenida Gambetta mientras la protesta continuaba.

