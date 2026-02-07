Ventanilla: Transportistas protestan en la avenida Gambetta tras ataque armado a cobradora

Resumen

Protesta de transportistas genera congestión vehicular en la avenida Gambetta. (Foto: Captura/Canal N)
Transportistas del servicio público realizaron una protesta desde tempranas horas en la avenida Gambetta, a la altura del cruce con Santa Fe, en la zona de La Pampilla, en Ventanilla, en rechazo al ataque armado contra una cobradora ocurrido la noche anterior y para exigir acciones inmediatas frente a la inseguridad y las extorsiones que afectan al sector.

