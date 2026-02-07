Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay algo que pocos lo saben. En medio de la Playa Las Sombrillas, rodeado de casetas, veraneantes y desperdicios, el único humedal que existe en la Costa Verde se resiste a ceder al abandono de las autoridades y el desconocimiento de quienes utilizan mal su suelo, agua y vegetación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El humedal de la Costa Verde que se resiste a desaparecer: la historia de un ecosistema que debemos proteger
Sucesos

El humedal de la Costa Verde que se resiste a desaparecer: la historia de un ecosistema que debemos proteger

La verdadera historia detrás de la cancelación al contrato con PMO Vías, a cargo de Carretera Central y vía expresa Santa Rosa
Sucesos

La verdadera historia detrás de la cancelación al contrato con PMO Vías, a cargo de Carretera Central y vía expresa Santa Rosa

Mujer denuncia que delincuente abrió cuentas a nombre de su hija en una financiera
Lima

Mujer denuncia que delincuente abrió cuentas a nombre de su hija en una financiera

SAT de Lima habilita descarga digital del Cuadernillo Tributario 2026
Sucesos

SAT de Lima habilita descarga digital del Cuadernillo Tributario 2026