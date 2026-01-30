Más de 834 miembros de mesa: multas, capacitaciones y otras claves del sorteo para Elecciones 2026

Por Hernán Medrano Marin

A casi 70 días para las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este jueves, el sorteo a nivel nacional de los 834.660 miembros de mesa, titulares y suplentes, para la jornada del 12 de abril próximo. El acto público se desarrolló de manera simultánea en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en todo el país.

