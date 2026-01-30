Más de 834 miembros de mesa: multas, capacitaciones y otras claves del sorteo para Elecciones 2026

A casi 70 días para las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este jueves, el sorteo a nivel nacional de los 834.660 miembros de mesa, titulares y suplentes, para la jornada del 12 de abril próximo. El acto público se desarrolló de manera simultánea en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en todo el país.

Por cada mesa de votación se sortearon 9 ciudadanos: 3 titulares y 6 suplentes. Si bien todos deben presentarse para la instalación de la mesa, solo 3 ejercerán funciones durante el día de los comicios. Cabe mencionar que a cada mesa se le asigna un promedio de 300 electores.

Fran Paz, especialista en Asistencia de Monitoreo y Soporte de la ONPE, dijo que la publicación de los miembros de mesas elegidos estará disponible en cada una de las oficinas descentralizadas de la entidad. Asimismo, personal de ONPE se desplazará a todos los distritos del interior el país y, en las zonas mas concurridas, llevará a cabo las publicaciones físicas.

Al mismo tiempo, indicó que la ONPE proporcionará toda la información sobre los flamantes miembros de mesas en su web y en todos sus canales. Aunque la lista definitiva se publicará tras el periodo de tachas, los ciudadanos pueden ir verificando su estatus preliminar y verificar si fueron elegidos a través de estos pasos:

Ingresar al portal oficial: consultaelectoral.onpe.gob.pe (o el enlace directo proporcionado por la entidad).

(o el enlace directo proporcionado por la entidad). Digitar número de DNI o nombre completo según lo solicite la plataforma.

El sistema te indicará si eres miembro de mesa titular, suplente o si no fuiste sorteado, además de tu local de votación.

¿Cómo se realizó el sorteo?

El sorteo se desarrolló en cada una de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas a nivel nacional. Estos órganos temporales se encargan de la organización y ejecución de los comicios generales, así como de brindar información electoral a la ciudadanía.

Paz detalló que la preselección de candidatos se realizó el 23 de enero pasado, priorizando a ciudadanos entre 18 y 65 años, con mayor grado de instrucción, formación académica, y sin experiencia reciente como miembros de mesa. “De los 30 electores por mesa se filtra a 25 y de allí se eligen los 9 miembros que conformarán cada mesa”, señaló.

El reciente sorteo incluyó la designación de 3 titulares y 6 suplentes por mesa, duplicando la cantidad de estos últimos respecto a procesos electorales anteriores. “El objetivo es asegurar que las mesas estén instaladas desde las 6 de la mañana y la votación inicie a las 7”, precisó el vocero de la ONPE.

Este proceso se realizó en presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a fin de garantizar la transparencia y neutralidad en la selección.

Vale destacar que la lista definitiva de los miembros de mesa se publicará el 11 de febrero.

Primerizos en votar y en ser miembros de mesa

El Comercio conoció que más de 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez en las Elecciones Generales 2026. En tanto, la ONPE precisó a este Diario que del total de miembros de mesa sorteados, 724.116 desempeñarán este rol por primera vez.

Asimismo, añadió 101.420 miembros de mesa no figuraban en los padrones electorales aprobados desde los comicios del 2016, ya sea porque votarán por primera vez o porque estaban inhabilitados y ahora nuevamente están aptos.

En el caso de las personas que residen en el extranjero, Paz dijo lo siguiente: “Tenemos nuestros consulados, que tienen el rol de poder informar a los electores. Estas sedes contarán también con nuestras herramientas informáticas para ello“, explicó.

Algo a resaltar es que todos aquellos que ejerzan el cargo de miembro de mesa el día de las elecciones, de inicio a fin, van a ser acreedores de una compensación económica de 165 soles y, además, de un día de descanso. Esto último siempre y cuando hayan participado de la capacitación.

Cabe decir que los miembros de mesa para esta elección serán los mismos para una probable segunda vuelta. La compensación económica será para cada proceso.

Multas y capacitaciones

Aquellos que sean miembros de mesa y no estén presentes en el momento de la instalación de sus mesas de sufragio desde temprano, a las 6 de la mañana (cuando se firma la hoja de asistencia), van a ser acreedores de una multa de 275 soles.

Por otro lado, la ONPE informó que la capacitación de miembros de mesa inicia el 26 de febrero, de forma presencial y virtual. Esta última se dará a través de la plataforma ONPEduca, mientras que presencial en las oficinas distritales y en dos jornadas nacionales (domingo 29 de marzo y 5 de abril).

Además, la ONPE ha diseñado materiales de capacitación para electores, personeros, miembros de mesa y demás actores electorales, las cuales serán publicadas en la página web institucional.

“Tenemos un grupo enorme de nuestro personas, los “chalecos azules”, que están capacitados y cuyo número incluso se va a incrementar para que lleguen a cada uno de los miembros de mesa sorteados y los capaciten. Los vamos a buscar, encontrar y capacitarlos”, manifestó Paz.

Añadió que la ONPE ha previsto y tratado de que los días de capacitación de los miembros de mesa sea más de 45 días, no solo a través de su personal, sino también mediante sus redes sociales. “En las redes tenemos ONPEduca, que es una plataforma que los va a evaluar de forma continua y al final les dará un certificado del proceso de capacitación”, agregó el vocero.

Exoneraciones y motivos a considerar

ONPE informó a El Comercio que a partir de este jueves 29 de enero se inicia el proceso de tachas. Todos los ciudadanos que estén habilitados por el Reniec van a poder presentar las tachas correspondientes respecto a ciudadanos que consideren no deben ser miembros de mesa, por motivos establecidos en la normativa electoral.

Por ejemplo, en caso hayan sido elegidos como miembros de mesa dos esposos. Lo que deberá hacer el ciudadano será acudir a la oficina descentralizada y presentar su documentación, que pruebe lo que afirma, y esto será derivado al Jurado Electoral Especial, que a su vez analizará y evaluará la solicitud y procederá a la tacha correspondiente.

“Que sean parientes en primero o segundo grado de consanguineidad, conyugues, autoridades políticas, bomberos voluntarios, directivos de organizaciones políticas. Esas son algunas de las razones”, enumeró Paz. Si una persona no está conforme con la decisión, puede apelar en un plazo de tres días.

En tanto, también existen las figuras de excusa y justificación. La primera funciona a partir de la publicación definitiva de la lista de miembros de mesa, que ocurrirá aproximadamente el 18 de febrero. Desde allí se tienen 5 días para hacer el trámite.

Por otro lado, el tramite de justificación puede ser hecho hasta 5 días antes del día de la elección. Pasado este tiempo podrá efectuarse al día siguiente, pero ante el JNE o el JEE de la jurisdicción.

Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONPE, tanto la excusa al cargo de miembro de mesa como la justificación a la inasistencia a dicho cargo tiene un costo de S/ 15,80. El pago puede realizarse en la sede central de la ONPE, desde una agencia del Banco de la Nación o desde la plataforma digital PAGALO.PE.

