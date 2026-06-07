Desde la noche del viernes 5 de junio, 217 unidades de transporte desplegaron el material electoral hacia los locales de votación de Lima y Callao, proceso que concluyó ayer sábado 6 aproximadamente a la 1 p.m. El anuncio lo hizo el jefe interino del Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, quien añadió que hoy domingo la votación comenzará a las 7 a.m., a diferencia de la primera vuelta, cuando cientos de ciudadanos tuvieron inconvenientes para votar a tiempo en Lima.

Informó que los vehículos contaron con resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que en cada una de estas unidades viajó un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral para certificar que la carga llegara a sus destinos finales, que fueron 2.253 locales de votación entre Lima y Callao.

Además, María Elena Tillit, gerenta de Organización Electoral y Coordinación Regional (e), anunció que esperaban culminar con el despliegue del material electoral a nivel nacional durante la tarde-noche de ayer. “Se estima que al finalizar la tarde de hoy (6 de junio) se concluya con el despliegue de los materiales electorales desde las oficinas descentralizadas del interior del país hacia los respectivos centros de votación. Este material fue desplegado de manera fluvial y aérea desde el martes; ahora está terminando de llegar a todas las provincias”, señaló.

Entrega de material electoral. Foto: JNE.

Esto fue anunciado luego de que, en un informe previo de El Comercio, la Contraloría General de la República (CGR) revelara una serie de situaciones adversas en la contratación de servicios de transporte en distintas regiones del Perú. La entidad identificó retrasos, incumplimientos, documentación incompleta y falta de formalización contractual.

Reportaron que, en la región Arequipa, por ejemplo, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Mollendo hasta ese momento no había formalizado los contratos de transporte para el repliegue del material electoral. También indicaron que, en La Libertad, varias ODPE, como Víctor Larco Herrera, La Esperanza y Pacasmayo, enfrentaban problemas de falta de presupuesto, contratos sin firmar y documentación incompleta, respectivamente.

Del mismo modo, se registraron observaciones en Tumbes, Apurímac, Junín, Ucayali, Cajamarca y Madre de Dios.

El Comercio se contactó con fuentes en Arequipa y La Libertad, quienes confirmaron que el material electoral ya había llegado a los locales de votación de sus respectivas regiones.

ODPE Cerro Colorado termina distribución de material electoral. Foto: GEC.

La ONPE informó además que, al cierre de esta edición, solo faltaba que el material electoral llegara a un local de votación en Loreto. Este ya estaba siendo trasladado y, aunque las limitaciones de cobertura impedían confirmar su arribo en tiempo real, para las 11 p. m. el proceso de distribución ya se habría completado en su totalidad.