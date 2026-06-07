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Resumen

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Desde la noche del viernes 5 de junio, 217 unidades de transporte desplegaron el material electoral hacia los locales de votación de Lima y Callao, proceso que concluyó ayer sábado 6 aproximadamente a la 1 p.m. El anuncio lo hizo el jefe interino del Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, quien añadió que hoy domingo la votación comenzará a las 7 a.m., a diferencia de la primera vuelta, cuando cientos de ciudadanos tuvieron inconvenientes para votar a tiempo en Lima.

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