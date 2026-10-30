La Policía Nacional del Perú detuvo esta madrugada a dos presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Cyber Fake del Oriente’, dedicada al fraude informático internacional a través de la recepción y transferencia de dinero de origen ilícito.

La intervención se ejecutó de manera simultánea en cuatro inmuebles de Lima y Callao, donde se concretó la detención preliminar judicial de Miguel Ángel Apagüeño Guayaba (44), alias ‘Charapa’, y Sharon Arumi Ventura Ortiz (27), alias ‘Ñañita’.

Las investigaciones permitieron reconstruir el recorrido de fondos provenientes de operaciones fraudulentas internacionales. El caso se inició tras el robo de USD 10 096 a una ciudadana moldava, mediante 13 transacciones no autorizadas realizadas a través de Apple Pay.

💻 ¡PNP golpea a red internacional de cibercrimen! Tras un trabajo de investigación e inteligencia, la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de “Los Cyber Fake del Oriente”, organización investigada por realizar operaciones fraudulentas con víctimas de siete países. 🔎 Las pesquisas identificaron 111 operaciones reportadas como fraude internacional por más de US$ 34 mil, además de movimientos de dinero y activos virtuales vinculados a la investigación. 🇵🇪 #PerúResponde ante el crimen. 🗞️ Más información aquí: https://t.co/QUbYOKf3YQ — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 30, 2026

A partir del análisis financiero, los agentes identificaron otras 111 operaciones reportadas como fraude internacional, por un total de USD 34 952, vinculadas a víctimas de Francia, Alemania, España, Reino Unido, Sudáfrica, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos.

KillSec es un grupo internacional de ciberdelincuencia dedicado a ataques de ransomware y extorsión digital que fue desarticulado en una operación policial internacional a finales de 2026. (Imagen referencial: Boitumelo) / Unsplash

Asimismo, se detectó que una cuenta bancaria empresarial recibió USD 231 969 provenientes del extranjero en apenas 14 días, entre el 10 y el 23 de abril de 2024. Según las investigaciones, estos fondos fueron retirados en efectivo y transferidos a terceros, quienes presuntamente los convirtieron en activos virtuales mediante plataformas de intercambio de criptomonedas y billeteras digitales, dificultando el rastreo del dinero.

Durante los allanamientos se incautaron dos equipos celulares que serán sometidos a las diligencias correspondientes. Además, las autoridades gestionan la emisión de una alerta roja para lograr la ubicación y captura internacional de un tercer presunto integrante de la organización, cuyo registro migratorio lo sitúa en Estados Unidos, así como una alerta azul para identificar a otras posibles víctimas.

Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación de Cibercrimen para continuar con las diligencias, bajo la conducción del Ministerio Público. La investigación busca esclarecer el destino de los fondos e identificar a todos los involucrados en esta presunta red criminal.

El operativo fue resultado de un trabajo de investigación e inteligencia desarrollado por la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP (Dirincib), con el apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), así como de unidades especializadas de la Región Policial Lima y la Región Policial Callao.