Operativo policial permitió detener a dos presuntos integrantes de ‘Los Cyber Fake del Oriente’ FOTO: Mininter
Operativo policial permitió detener a dos presuntos integrantes de ‘Los Cyber Fake del Oriente’ FOTO: Mininter
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú detuvo esta madrugada a dos presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Cyber Fake del Oriente’, dedicada al fraude informático internacional a través de la recepción y transferencia de dinero de origen ilícito.

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