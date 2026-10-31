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Delegación peruana compite en África, festejos en Lima y alza de precios de alimentos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 31 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: Difusión)
    (Foto: Difusión)

    En el Semáforo de este sábado 31 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la participación peruana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, la primera cita olímpica que se celebra en África. Segundo, las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween, que incrementarán hasta en 250% la demanda de transporte por aplicativo y exigirán precauciones para movilizarse. Finalmente, el alza de precios de alimentos como el choclo, la papa y el limón, que presiona la economía familiar y demanda una respuesta anticipada de las autoridades.

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