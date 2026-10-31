Delegación peruana compite en África, festejos en Lima y alza de precios de alimentos

En el Semáforo de este sábado 31 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la participación peruana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, la primera cita olímpica que se celebra en África. Segundo, las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween, que incrementarán hasta en 250% la demanda de transporte por aplicativo y exigirán precauciones para movilizarse. Finalmente, el alza de precios de alimentos como el choclo, la papa y el limón, que presiona la economía familiar y demanda una respuesta anticipada de las autoridades.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Delegación peruana compite en la primera cita olímpica de Africa

Perú participa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 desde el 31 de octubre en Senegal, que marcarán el primer evento deportivo olímpico en el territorio africano. De la delegación nacional, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo y Teo Rubio debutarán hoy en tenis de mesa y remo coastal sprint; los demás compiten en disciplinas, como atletismo, judo y skateboarding, los siguientes días. La competencia reunirá a más de 2.600 deportistas de 205 comités olímpicos nacionales.

🟡Prevención por tráfico en día de festejos

El Día de la Canción Criolla, tradición que celebra nuestra identidad musical desde 1944 y tiene entre sus máximos exponentes a Óscar Avilés y Lucha Reyes, coincidirá hoy con los planes nocturnos de Halloween. Ambas festividades movilizarán a miles de limeños y elevarán la demanda de transporte por aplicativo hasta en 250%, según Cabify. Ante el incremento del tráfico y viajes durante la noche y madrugada, será importante planificar los desplazamientos y priorizar alternativas seguras para regresar a casa.

🔴Alza de precios de alimentos presiona la economía familiar

El precio de los alimentos vuelve a encender las alertas ante el avance del fenómeno de El Niño. Entre enero y octubre, el costo mayorista del choclo aumentó 116,1%, mientras diversas variedades de papa registraron alzas interanuales de hasta 116%. El limón también subió, presionado por las altas temperaturas y los costos de producción. Aunque el pollo ha bajado, podría encarecerse en el 2027. El escenario exige anticipación de las autoridades ante la inseguridad alimentaria.