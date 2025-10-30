Ante la creciente pérdida de ecosistemas esenciales y los efectos del cambio climático, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó una iniciativa global que busca garantizar la conservación de los humedales de alta montaña.

La medida, denominada Moción 024, plantea acciones legales y de gestión sostenible para preservar estos espacios naturales en Latinoamérica y otras regiones del mundo.

El logro fue impulsado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en coordinación con organizaciones de México, Argentina, Colombia y España. Gracias a este esfuerzo, la moción fue aprobada con una amplia mayoría durante el Congreso Mundial de la Naturaleza.

En el caso del Perú, esta decisión permitirá reforzar la protección de al menos un millón de hectáreas de humedales andinos, conformados por vegas, bofedales, lagunas someras, páramos y salares. Estos ecosistemas son fundamentales para la seguridad hídrica, la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad, además de tener un alto valor cultural para las comunidades que los habitan.

“La aprobación de esta moción marca un hito importante en la protección de los humedales de alta montaña en el Perú y en el mundo. Esta declaración reconoce la importancia de los humedales para la seguridad hídrica y para la adaptación al cambio climático de las poblaciones locales”, explicó Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

Según datos oficiales, el Perú cuenta con 1,05 millones de hectáreas de humedales de alta montaña, distribuidos en 19 regiones. Sin embargo, su fragilidad es creciente.

A nivel mundial, la Convención Ramsar advierte que desde 1970 el 35% de los humedales han desaparecido, y los ubicados en zonas montañosas son los más vulnerables al calentamiento global.

La Moción 024 también promueve un enfoque de participación comunitaria, reconociendo a las poblaciones locales como guardianes naturales de estos ecosistemas.

Con esta aprobación, el país da un paso importante hacia la protección de los humedales andinos, cuya conservación resulta clave para enfrentar los desafíos del cambio climático y garantizar la disponibilidad de agua para las próximas generaciones.