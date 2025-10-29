El Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, ordenó este miércoles 29 de octubre a la concesionaria Rutas de Lima SAC suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra.
Esta medida, luego de declararse fundada en parte la demandan de habeas corpus presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar.
Cabe precisar que la medida se da bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva en caso de incumplimiento.
De esta manera, se restituye el derecho al libre tránsito, y Rutas de Lima debe abstenerse realizar cualquier tipo de cobro hasta que se cumplan las condiciones expuestas en el documento.
Como se recuerda, el municipio distrital en mención interpuso esta acción legal el pasado 14 de marzo de 2024 “por vulneración del derecho a la libertad de tránsito”.
