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“La suspensión de la segunda vuelta no constituye una medida proporcional ni idónea para reparar dicha afectación”, señala la resolución judicial.
“La suspensión de la segunda vuelta no constituye una medida proporcional ni idónea para reparar dicha afectación”, señala la resolución judicial.
Por Redacción EC

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima rechazó la medida cautelar presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, que buscaba suspender la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio mientras se resuelve la demanda de amparo vinculada a las presuntas afectaciones al derecho al voto ocurridas durante la primera vuelta electoral.

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