El Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, llevada a cabo el pasado 12 de abril.

A través de un comunicado, señaló que este acto judicial ratifica que “hubo una situación de irregularidad constitucional, que amerita su urgente evaluación en sede judicial”, y que las acciones de defensa de Reggiardo se encuentran dentro de sus atribuciones legales.

LEE MÁS: Poder Judicial declara inadmisible demanda de amparo de Renzo Reggiardo contra el JNE y le da tres días para subsanar

“Asimismo, este acto judicial desdice la opinión de determinados profesionales que en medios de comunicación se habían manifestado –erróneamente- en contra de tales acciones de defensa”, expresó.

La comuna capitalina también pidió al juzgado que también conceda la medida cautelar de protección de derechos presentado por el burgomaestre, de acuerdo al Código Procesal Constitucional.

“Invocamos igualmente al Tribunal Constitucional a que atienda pronto la demanda competencial por menoscabo de funciones, presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima”, sentenció.

El auto admisorio también concede un plazo de 10 días al máximo organismo electoral, a fin de que “haga valer su derecho en el término de ley”.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/wA3fOKvcEv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 18, 2026

En el documento, Reggiardo pidió que se declare la nulidad del acuerdo del pleno del JNE, del pasado 23 de abril, que declara inviable la realización de elecciones complementarias, debido a las irregularidades en más de 180 mesas de sufragio.

Del mismo modo, plantea que se lleven a cabo elecciones complementarias en los distritos de Lima Metropolitana que se vieron afectados por el retraso en la llegada del material electoral el pasado 12 de abril.