Resumen

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial. (Foto: MML)
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial. (Foto: MML)
Por Redacción EC

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, llevada a cabo el pasado 12 de abril.

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