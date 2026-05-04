El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este lunes 4 de mayo que no postulará a “ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales”, en medio de sus cuestionamientos al Jurado Nacional de Elecciones por desestimar los comicios complementarios.

“Tomo esta decisión porque considero que hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso transparente e imparcial, pero también porque no permitiré que se utilice el argumento fácil y recurrente de que estas acciones legales responden a intereses electorales o ambiciones personales”, dijo.

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Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Quiero anunciar que no postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial. No permitiré que se utilice… pic.twitter.com/HaTG4NxqAL — Canal N (@canalN_) May 4, 2026

En el registro de Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reggiardo figura como afiliado válido de Renovación Popular.

En octubre del año pasado, el entonces teniente alcalde de Lima juró como burgomaestre tras la renuncia de Rafael López Aliaga, quien dejó el silón edil para postular a la Presidencia de la República.

Demandas contra el JNE

De otro lado, se confirmó la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, medida que se suma a la anunciada acción de amparo presentada ante el Poder Judicial en contra de la resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 23 de abril en el que se anuncia que no habrá elecciones complementarias en Lima Metropolitana.

“Uno de esos derechos (ciudadanos) es el de votar en condiciones imparciales justas y transparentes. La democracia no puede sostenerse sobre reglas manipuladas, árbitros cuestionados o instituciones sometidas a intereses políticos. Cuando se pierde la confianza en la neutralidad de quienes deben garantizar elecciones limpias, lo que está en riesgo no es una candidatura, sino la legitimidad misma del sistema democrático”, dijo.

En la conferencia, Raúl Fernández, jefe de la oficina general de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Lima, habló en representación del exmagistrado Genaro Eto Cruz, quien ejerce como abogado de la comuna en el aspecto constitucional.

Fernández anunció que este mismo lunes 04 de abril estarían presentando esta “acción competencial” ya que se acredita la vulneración a las competencias de la Municipalidad.

“Hoy debemos estar presentando esta acción competencial por menoscabo a las atribuciones constitucionales, que es una facultad que le da el Tribunal Constitucional en la sentencia 004-2004, una variante de una acción competencial. La municipalidad está demostrando que esa inacción, esta inaplicación de esta garantía constitucional del derecho al voto, perjudica y menoscaba las competencias municipales vinculadas a las paz social, el ornato que merece el centro histórico”, argumentó.

Asimismo, indicó que el equipo legal de la comuna está evaluando interponer medidas cautelares, aunque aún se evalúa dicho proceder.