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Reggiardo quiere evitar que sus acciones legales se interpreten como una movida política con miras a próximas elecciones.
Reggiardo quiere evitar que sus acciones legales se interpreten como una movida política con miras a próximas elecciones.
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este lunes 4 de mayo que no postulará a “ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales”, en medio de sus cuestionamientos al Jurado Nacional de Elecciones por desestimar los comicios complementarios.

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