La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), alcanzó la plantación de un millón de árboles en 44 distritos de la capital, como parte del programa Lima Verde, iniciativa que busca recuperar y mejorar los espacios públicos y ampliar las áreas verdes de la ciudad.

El programa Lima Verde se planteó como meta alcanzar un millón de árboles entre 2023 y 2026. Sin embargo, la cifra fue superada gracias al trabajo articulado con municipalidades y entidades públicas y privadas. En total, se suscribieron 51 convenios para fortalecer las labores de plantación y garantizar el cuidado de los árboles.

La estrategia priorizó principalmente asentamientos humanos y zonas periféricas de Lima Metropolitana que presentan una menor presencia de áreas verdes. Asimismo, más de 21 mil personas participaron en las jornadas de arborización desarrolladas durante el programa.

De acuerdo con las proyecciones, cuando los árboles alcancen su madurez podrán capturar alrededor de 30 mil toneladas de CO₂ al año, además de contribuir a reducir la temperatura en la ciudad, mejorar la calidad del aire y favorecer la biodiversidad.

Con esta intervención, la Municipalidad de Lima reafirma su estrategia de recuperación y ampliación de áreas verdes, promoviendo espacios públicos más saludables y sostenibles para los vecinos de Lima Metropolitana.

La ceremonia simbólica de plantación del árbol número un millón se realizó el pasado jueves, 3 de septiembre, y fue encabezado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. La actividad contó con la participación del presidente del Directorio de Serpar, Jaime Edmundo Febres; la gerente general de Serpar, Claudia Ruiz; autoridades municipales, organizaciones vecinales y voluntarios que participaron en las jornadas de arborización.