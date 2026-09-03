Municipalidad de Lima alcanza nuevo hito de arborización urbana al plantar un millón de árboles. (Foto: MML)
Municipalidad de Lima alcanza nuevo hito de arborización urbana al plantar un millón de árboles. (Foto: MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), alcanzó la plantación de un millón de árboles en 44 distritos de la capital, como parte del programa Lima Verde, iniciativa que busca recuperar y mejorar los espacios públicos y ampliar las áreas verdes de la ciudad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.