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Empresa competidora de Galaga envió un carta a Piero Corvetto en la que advertía los peligros de contratar con dicha empresa.
Empresa competidora de Galaga envió un carta a Piero Corvetto en la que advertía los peligros de contratar con dicha empresa.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Nuevas revelaciones sobre posibles actos de corrupción entre la empresa Galaga y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ensombrecen el proceso electoral. Según dio a conocer Cuarto Poder, el consorcio AFE advirtió al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto sobre posibles filtraciones en los montos presupuestados por la institución, que habrían hecho ganar a Galaga un concurso anterior al de las elecciones.

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