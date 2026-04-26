Nuevas revelaciones sobre posibles actos de corrupción entre la empresa Galaga y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ensombrecen el proceso electoral. Según dio a conocer Cuarto Poder, el consorcio AFE advirtió al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto sobre posibles filtraciones en los montos presupuestados por la institución, que habrían hecho ganar a Galaga un concurso anterior al de las elecciones.

Mediante una carta enviada directamente a Corvetto el 11 de febrero de este año, AFE le informó que, la empresa cuestionada hizo una oferta económica que “sospechosamente” se acercaba al monto presupuestado por la entidad, y ganó aún cuando el monto era mayor al presentado por AFE.

Se trataba de un concurso en el que las empresas competían para el despliegue de material electoral para capacitar a personal de la ONPE. La evaluación técnica la ganó Galaga, y posteriormente se presentaron las propuestas económicas, en donde Galaga pidió casi medio millón más de lo que ofertaba AFE.

“El postor ganador de la buena pro obtuvo la adjudicación con un monto de S/ 2.229,401.49, cifra que se encuentra sospechosamente al límite del valor del Certificado de Crédito Presupuestal (S/ 2,350,000.00)”, decía la misiva enviada a Piero Corvetto.

“Lo único que podría generar esta medida son actos de corrupción con las posibles FILTRACIONES DE INFORMACIÓN. en cuanto al monto del que tienen como resultado postores adjudicados con precios altos, en perjuicio de la ONPE”, acota en otro momento.

En ambos contratos -el de febrero y el de las elecciones- aparece Lilia Flores, funcionaria contratada por la ONPE, y una de las encargadas de dar la buena pro a Galaga.

“Se les atribuye al haber ambos establecido el criterio de disminuir 2 metros de largo de las unidades vehiculares, lo que terminó beneficiando a Servicios Generales Galaga SAC”.