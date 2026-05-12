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Renzo Reggiardo tiene tres días para subsanar la demanda. (Foto: Andina)
Renzo Reggiardo tiene tres días para subsanar la demanda. (Foto: Andina)
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El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda acción de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y le otorgó un plazo de tres días para subsanar las observaciones formuladas por el despacho judicial.

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