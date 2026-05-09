Tanto los informes de auditorias, realizadas por la empresa M&T Internacional (con razón social: M&T Corporation del Perú S.A.C), y de la base de satos se realizó de forma física y en sobre debidamente lacrado. Esto con el objetivo de garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de la información.
El envío se ejecutó mediante los oficios N° 001480 y N° 001481, a nombre de Yessica Elisa Clavijo Chipoco y Gina Magaly Salazar Lozano, secretaria general y gerente general del JNE, respectivamente.
ONPE transparenta el sistema de presentación de resultados
Con el objetivo de que los ciudadanos puedan dar seguimiento a las actas, el órgano electoral mantiene abierto al público el Sistema de Presentación de Resultados
En esa línea, la ONPE reveló que existe un módulo especializado, a la que pueden acceder tanto las organizaciones políticas, los observadores como otros actores electorales. A partir de este módulo, se puede descargar, de forma masiva, toda la información de las actas y datos de manera masiva.