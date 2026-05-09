Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El envío se ejecutó mediante los oficios N° 001480 y N° 001481, a nombre de Yessica Elisa Clavijo Chipoco y Gina Magaly Salazar Lozano, secretaria general y gerente general del JNE, respectivamente. Foto: Andina
El envío se ejecutó mediante los oficios N° 001480 y N° 001481, a nombre de Yessica Elisa Clavijo Chipoco y Gina Magaly Salazar Lozano, secretaria general y gerente general del JNE, respectivamente. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formalizó la entrega, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de toda la información técnica de las elecciones 2026, compuesta por la base de datos de las actas electorales, el informe de auditoría de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el sistema de cómputo electoral y el sistema web de presentación de resultados.