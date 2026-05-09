La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formalizó la entrega, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de toda la información técnica de las elecciones 2026, compuesta por la base de datos de las actas electorales, el informe de auditoría de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el sistema de cómputo electoral y el sistema web de presentación de resultados.

La base de datos de las actas electorales fue usada para el conteo de los votos de cada proceso de sufragio: presidencial, Cámara del senado, Cámara de diputados y Parlamento Andino.

Tanto los informes de auditorias, realizadas por la empresa M&T Internacional (con razón social: M&T Corporation del Perú S.A.C), y de la base de satos se realizó de forma física y en sobre debidamente lacrado. Esto con el objetivo de garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de la información.

El envío se ejecutó mediante los oficios N° 001480 y N° 001481, a nombre de Yessica Elisa Clavijo Chipoco y Gina Magaly Salazar Lozano, secretaria general y gerente general del JNE, respectivamente.

Fiscalía acudió a la Onpe para liderar mesa de trabajo con miras a recopilar información en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en los procesos de licitación para las Elecciones Generales 2026. (Ministerio Público)

ONPE transparenta el sistema de presentación de resultados

Con el objetivo de que los ciudadanos puedan dar seguimiento a las actas, el órgano electoral mantiene abierto al público el Sistema de Presentación de Resultados

En esa línea, la ONPE reveló que existe un módulo especializado, a la que pueden acceder tanto las organizaciones políticas, los observadores como otros actores electorales. A partir de este módulo, se puede descargar, de forma masiva, toda la información de las actas y datos de manera masiva.