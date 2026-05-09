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Al menos seis diputados electos de Juntos por el Perú (JP) para el próximo Congreso 2026-2031 registran serios antecedentes judiciales, que van desde falsificación de documentos hasta lesiones culposas, según pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Comercio.

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