Variación Electoral por Distrito - ECData

13 de abril: Conoce quién fue el más beneficiado con la jornada electoral extraordinaria Los electores de tres distritos que no pudieron votar el domingo acudieron a las urnas al día siguiente con información que antes no tenían. Los resultados fueron drásticamente distintos.

La historia electoral del Perú sumó un capítulo inédito el pasado lunes 13 de abril. Tras las ineficiencias que impidieron la apertura de 187 mesas de sufragio el domingo anterior, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una jornada extraordinaria en tres distritos de la capital: Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores. Este evento, aunque pensado como una solución logística, tuvo un efecto inusitado: los electores acudieron a las urnas con una ventaja informativa, pues ya se conocía el conteo rápido de las principales encuestadoras, así como los resultados parciales de la ONPE, disponibles desde la tarde del 12 de abril. ¿Afectó la decisión de los votantes esta ventaja informativa? Para responder esta pregunta, ECData analizó la distribución del voto presidencial de las actas correspondientes a las 187 mesas de sufragio habilitadas el 13 de abril, y la comparó con aquella que resultó de la jornada del 12 de abril en dichos distritos. La diferencia es evidente. En los tres distritos, Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, fue el mayor beneficiado. Obtuvo, por lo menos, cerca del doble de la proporción de los votos que recibió en la jornada del día domingo. En la siguiente visualización, se muestra la distribución del voto en los tres distritos analizados, en ambas jornadas electorales. Usando el selector, puedes agregar el partido de tu interés al gráfico.

Añadir al gráfico: Seleccionar organización política ▼

* Los porcentajes mostrados corresponden a votos emitidos.

Fuente: ONPE | Elaboración: ECData

En el caso de Lurín, por ejemplo, los resultados de la jornada del domingo se distribuyeron de la siguiente manera: Keiko Fujimori obtuvo 21% de los votos; Rafael López Aliaga, 14%; Jorge Nieto, 13% y Roberto Sánchez, 4%. El resto de candidaturas concentraron el 32% de los votos. Para el lunes 13, la distribución en las mesas que no se instalaron el día anterior era notablemente distinta. Nieto pasó a concentrar la mayor cantidad de votos: 24,4%, un aumento de más de 11 puntos porcentuales. Los menos afectados, por su parte, fueron Fujimori, Sánchez y López Aliaga, cuyo porcentaje de votos obtenidos el 13 de abril casi no cambió respecto del día anterior. Los tres variaron en menos de un punto porcentual. En Pachacamac, Fujimori, López Aliaga y Sánchez tuvieron mejor suerte: la primera creció en tres puntos porcentuales, mientras que los candidatos de Renovación Popular y Juntos por el Perú aumentaron en 4,5 cada uno. Sin embargo, Jorge Nieto continuó siendo el más beneficiado: pasó de 10% de los votos del distrito el 12 de abril a 30% en las mesas habilitadas el 13 de abril, triplicando su proporción. En San Juan de Miraflores, el escenario es similar: mientras que Nieto duplicó su porcentaje, Fujimori, Sánchez y López Aliaga aumentaron entre 2 y 4 puntos porcentuales. Los que perdieron Pero el crecimiento en los votos de ciertas candidaturas provino de la pérdida de electores de opciones con menos probabilidades de pasar a segunda vuelta. ¿Qué candidatos se vieron más afectados? Carlos Espá (SíCreo), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Carlos Álvarez (País para Todos) y Ricardo Belmont (OBRAS) se convirtieron en los grandes perdedores del lunes. En los tres distritos, fueron los que más puntos porcentuales perdieron en comparación al día anterior. Álvarez, por ejemplo, obtuvo el 9% de votos en San Juan de Miraflores el 12 de abril. Al día siguiente, las actas del distrito le dieron menos del 4%. En Pachacámac, pasó de 6,8% a 3,7%. Pérez Tello y López Chau redujeron su porcentaje de votos en más de la mitad en los tres distritos. En general, la categoría “otros” —que agrupa a todos los candidatos salvo los cuatro punteros— disminuyó notablemente entre ambas jornadas.

Fuente:ONPE | Elaboración: ECData

La influencia de la información La tarde del domingo 12 de abril, los conteos rápidos de Ipsos y Datum mostraron a Jorge Nieto en una posición nada desdeñable. En ambos, empató técnicamente con López Aliaga en el segundo lugar (en el de Ipsos, el empate fue triple, incluyendo a Roberto Sánchez). La tendencia fue confirmada en el conteo parcial de la ONPE. Javier Albán, profesor especialista en temas electorales e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), explica que, tras conocerse estos resultados, electores que tenían planeado votar por candidatos “pequeños” habrían cambiado su intención de voto, luego de comprender que no tenían chance de llegar a una segunda vuelta. “La gente escoge a Nieto porque [según los resultados conocidos el domingo] terminó subiendo, y parecía tener chance de pasar a segunda vuelta. Entonces, al ver que tenía alguna probabilidad, un montón de gente votó por él. Cualquiera que viera ese panorama y que no le gustaría una segunda vuelta entre Keiko y López Aliaga, pensaría que la única alternativa para evitarlo era Nieto”, explica. Para Albán, la diferencia en la votación del domingo 12 y el lunes 13 muestra cuánto puede influir la información disponible en la manera en la que los electores deciden. “Las personas votan diferente cuando tienen más información. Los cambios muestran que hubo más voto estratégico en el segundo día”, sostiene. A diferencia de Albán, Paulo Vilca, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), no considera que el voto del lunes sea estratégico, sino “tal vez, un voto de apostar a los ganadores, lo que es una clara distorsión de la voluntad de la ciudadanía”. En ese sentido, asegura que estas diferencias en el voto demuestran que unas eventuales elecciones complementarias —ya descartadas por el JNE— no son recomendables, pues “distorsionan la voluntad ciudadana”. Prohibición de encuestas: ¿voto idealista o falta de información? En 1997, la Ley Orgánica de Elecciones prohibió la difusión de encuestas electorales a partir del lunes anterior a las elecciones. El incumplimiento se sanciona con multas que oscilan entre S/ 55 mil y S/ 550 mil. Casi tres décadas más tarde, los detractores de la norma la consideran anacrónica en el ecosistema informativo de hoy en día. “En el actual escenario, con la proliferación de las redes sociales, esta prohibición es aprovechada para difundir información falsa o errónea. Hemos tenido a un candidato que dos o tres días antes publicaba resultados de supuestas encuestas”, asegura Vilca. Para el experto en derecho electoral José Tello, la falta de disponibilidad de encuestas durante la semana previa a la elección impide que la población evalúe su voto de manera estratégica. Esto es, escogiendo una candidatura que se alinee con sus ideas pero que, al mismo tiempo, tenga suficiente representación como para pasar al balotaje. “El voto estratégico es un voto informado, un voto consciente, un voto que se moviliza a una opción que tenga representación política. El elector evalúa seriamente cuándo puede tener utilidad su voto”, sostiene. Javier Albán coincide: “Me parece que lo que hay detrás [de la prohibición de publicar encuestas] es una idea paternalista de que la gente debe votar sinceramente, no según lo que los demás están pensando. Lo cierto es que, así como es válido votar sinceramente, también es válido votar estratégicamente. Cuando tienes mejor información, tienes más posibilidad de tomar mejores decisiones, desde lo que consideras una buena decisión”, sostiene.

* Datos actualizados al 27 de abril del 2026.