Las segunda vuelta electoral está a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir a su próximo presidente de la República. En esta oportunidad, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia del Perú para gobernar el país durante los próximos cinco años. A pesar de una serie de problemas que tuvo el primer balotaje debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico, así como los miembros de mesa. Sin embargo, durante este proceso, los personeros de ambas candidaturas cumplieron un papel fundamental en las elecciones, ya que representaron y velaron por los intereses de sus agrupaciones políticas. En esta oportunidad no será la excepción, por lo que ya se preparan para participar en la jornada del próximo 7 de junio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LA IMPORTANCIA DE LOS PERSONEROS EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 2026

En una entrevista para Canal N, Enzo Elguera, especialista electoral, destacó la importancia de los personeros en los procesos electorales debido a las facultades que tienen para denunciar ciertas irregularidades o advertir sobre situaciones insólitas, como entregar dinero para convencer votar por un candidato, realizar proselitismo político, entre otros. Así, de acuerdo con el experto, ante estos posibles incidentes es necesario presentar la denuncia ante la ONPE o las autoridades policiales para que se adopten las acciones correspondientes.

Eso no es todo, otra de las funciones que cumple el personero es estar presente durante el escrutinio con el objetivo de revisar los votos consignados en las actas y cuestionar el conteo de cédulas que consideren observadas debido a enmendaduras o posibles errores. En caso de hallar algún voto cuestionado, este es separado para ser evaluado por el JEE, por lo que la participación de estos será decisiva en estas elecciones, conforme comparte Infobae. “Para denunciar la mesa y probablemente incluso hasta se pueda cerrar esa mesa de votación. Es más, se pueden activar otro tipo de mecanismos, que venga la policía. El trabajo de un personero es estar desde el momento en el que se apertura la mesa de votación”, explicó Elguera.

¿CÓMO SERÁ LA CÉDULA DE VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2026?

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara que los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a una segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 7 de junio, ambos iniciaron formalmente su campaña electoral en medio de críticas y cuestionamientos. Frente a esta situación y a pocas semanas de que más de 27 millones de peruanos se acerquen a las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la nueva cédula estará compuesta únicamente por dos secciones, es decir, en el lado izquierdo se ubicará el símbolo de Fuerza Popular junto a la fotografía de Fujimori, mientras que en el lado derecho aparecerán el emblema de Juntos por el Perú y la imagen de Sánchez. Eso no es todo, la ONPE indicó que esta boleta electoral tendrá unas dimensiones de 21 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto.