Por Redacción EC

Las segunda vuelta electoral está a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir a su próximo presidente de la República. En esta oportunidad, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia del Perú para gobernar el país durante los próximos cinco años. A pesar de una serie de problemas que tuvo el primer balotaje debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico, así como los miembros de mesa. Sin embargo, durante este proceso, los personeros de ambas candidaturas cumplieron un papel fundamental en las elecciones, ya que representaron y velaron por los intereses de sus agrupaciones políticas. En esta oportunidad no será la excepción, por lo que ya se preparan para participar en la jornada del próximo 7 de junio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.