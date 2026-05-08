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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cuando falta menos de un mes para la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue manteniendo hermetismo sobre la auditoría informática integral y exhaustiva de la primera vuelta electoral que anunció hace una semana.

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