Cuando falta menos de un mes para la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue manteniendo hermetismo sobre la auditoría informática integral y exhaustiva de la primera vuelta electoral que anunció hace una semana.

Hasta el momento, se desconocen detalles clave sobre el procedimiento, como qué empresa estará a cargo de la revisión, cuál será el alcance de la auditoría y quiénes integrarán el Comité Académico de Expertos que acompañará el proceso.

Esto ocurre cuando el propio JNE ha estimado que los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial se conocerán a mediados de mayo.

El Comercio solicitó nuevamente información adicional al organismo electoral; sin embargo, hasta el cierre de esa publicación no obtuvo respuesta.

No obstante, fuentes del JNE señalaron a El Comercio que el organismo no ha iniciado la auditoría y que estaría evaluando reemplazarla por una fiscalización exhaustiva, es decir, modificar la figura inicialmente planteada.

Asimismo, indicaron que, de mantenerse la idea de realizar una auditoría informática, ésta estaría a cargo de una empresa nacional y no contaría con la participación de especialistas extranjeros, pese a que previamente el organismo había mencionado el apoyo de expertos internacionales.

El pasado 2 de mayo, el organismo electoral informó, mediante un comunicado, que dispuso una auditoría a la primera vuelta del proceso electoral con el objetivo de reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados. Asimismo, señaló que la revisión contaría con el acompañamiento de un Comité Académico de Expertos, integrado por profesionales nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas.

El Congreso tampoco citó de manera urgente al presidente del JNE, Roberto Burneo, para la sesión plenaria del jueves como lo solicitaron diversos parlamentarios el lunes en la Comisión de Constitución. Este grupo tampoco reiterará la invitación al titular del organismo electoral, al menos no por esta semana. “No está en agenda”, respondió a este Diario Arturo Alegría, titular del grupo de trabajo.

Ya antes del anuncio gremios y algunos candidatos presidenciales, principalmente Rafael López Aliaga, pedían al organismo electoral la realización de una auditoría a los sistemas utilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ello debido a las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril, que dejaron a más de 50 mil peruanos sin votar y estuvieron marcadas por diversas incidencias, como la pérdida de actas y fallas en la instalación de mesas, entre otros problemas reportados. La crisis derivó en la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de ONPE y en la designación de Bernardo Pachas como jefe interino del organismo electoral.

Opiniones

Los expertos en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón y Erick Iriarte y el especialista en tecnología Erick Iriarte cuestionaron que el organismo electoral no brinde - a estas alturas - detalles sobre la auditoría.

Rodríguez Patrón señaló que esta auditoría “es un engaña muchachos”, que solo fue “un anuncio para las tribunas”, pero que “no hay intención de determinar algo que podría afectar los resultados”.

“No es lógico que el JNE denuncie al jefe de la ONPE y que anuncie una auditoría, pero por otro lado convalide los resultados. Porque si estas haciendo este procedimiento, cabe la posibilidad de que se detecte algo. ¿Si eso ocurre, cómo vas a proclamar los resultados?”, preguntó.

En ese sentido, señaló que, si se proclaman los resultados y posteriormente se detecta alguna irregularidad, el JNE estaría haciendo un “daño irreparable”. Rodríguez Patrón criticó que el JNE sea legalista en el tema de los plazos, cuando antes los flexibilizaron.

Enzo Elguera, a su turno, calificó de “inadecuada” la actitud del JNE por no explicar el proceso de la auditoría y brindar datos “muy generales”.

“Si no se da una explicación mayor o mayores detalles, como que ya están confirmando profesionales o fechas límites, lo que hacen es generar zozobra [...] Y su anuncio no genera el efecto deseado [...] Debería dar señales claras de transparencia porque, si no, se podría pensar que lo anunciado no ha sido confirmado y cuestionar sus propósitos”, expuso.

Para Iriarte, la auditoría demorará varias semanas, debido al alcance y los sistemas que se van a evaluar. Para ello, a criterio del expertos, ya se deberían conocer los nombres del Comité Académico de Expertos porque serán ellos quienes elaboren los términos de referencia de la licitación para contratar a la empresa auditora.

“El comité asesor debería llegar antes de la proclamación de resultados de la primera vuelta [...] En el mejor de los casos, la auditoría o auditorías debe estar lista hacia finales de mayo. Y, en el peor, en julio”, aseveró.

Sin embargo, dijo que la auditoría solo brinda un informe, que no es un dictamen legal ni un peritaje, y en base a eso se toman decisiones políticas y jurídicas. En ese sentido explicó que el procedimiento podrá determinar si hubo o no hubo dolo y, en este caso, el JNE tomará su decisión, que será “bastante compleja”.