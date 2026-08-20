Fachada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Fachada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Manuel Melgar / GEC)
/ Leandro Britto
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó al proceso mediante el cual los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas elegirán al próximo miembro titular y a sus suplentes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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