La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó al proceso mediante el cual los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas elegirán al próximo miembro titular y a sus suplentes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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