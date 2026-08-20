La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó al proceso mediante el cual los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas elegirán al próximo miembro titular y a sus suplentes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La elección se realizará el 10 de enero de 2027. El proceso busca reemplazar a Aarón Oyarce Yuzzelli, actual integrante titular del Pleno del JNE elegido por los decanos de las facultades de Derecho de universidades privadas.

Oyarce fue incorporado al máximo organismo electoral en 2023 y su mandato culminará el 20 de febrero de 2027. La convocatoria de la ONPE se produce, precisamente, dentro del plazo previsto por la legislación para iniciar el proceso de elección de su reemplazo.

La Ley N.° 26304 establece que la ONPE debe convocar estas elecciones seis meses antes de que concluya el mandato del integrante que será reemplazado y que la votación debe efectuarse, como mínimo, un mes antes de dicho vencimiento.

Para organizar el proceso, la ONPE solicitará a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) la relación de universidades privadas licenciadas que cuentan con Facultades de Derecho, además de las resoluciones rectorales que acrediten la designación de sus respectivos decanos.