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Una autoridad pasmada

Las postulaciones encubiertas a la reelección municipal ocurren a vista y paciencia del JNE.

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    Las siete ODPE que la ONPE instaló en Arequipa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: ONPE.
    Las siete ODPE que la ONPE instaló en Arequipa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: ONPE.

    La Constitución lo establece con toda claridad en su artículo 194: “No hay reelección inmediata para los alcaldes”. Se trata de una disposición discutida desde muchos sectores y a veces con razones atendibles, pero lo cierto es que está vigente y corresponde a las autoridades vigilar su cumplimiento. En este caso, a las autoridades electorales y singularmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Actualmente, sin embargo, eso no está ocurriendo.

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