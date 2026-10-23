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Una saludable designación

La elección en el Senado de tres profesionales de probada solvencia consolida un baluarte técnico indispensable para preservar la estabilidad monetaria del país.

    Editorial El Comercio
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    BCR. (Foto: GEC)
    BCR. (Foto: GEC)
    / EDUARDO CAVERO

    En un escenario político marcado con frecuencia por la incertidumbre y el cortoplacismo, preservar las islas de excelencia técnica del Estado resulta un imperativo nacional. Por ello, merece saludarse la reciente decisión del pleno del Senado de elegir a José Ricardo Stok, Juan José Marthans y Oswaldo Molina como nuevos directores del Banco Central de Reserva (BCR) para el período 2026-2031. Se trata de un paso acertado que fortalece a una institución clave para el cuidado de nuestros equilibrios macroeconómicos y la defensa del poder adquisitivo de los hogares peruanos, sobre todo de aquellos más vulnerables frente al flagelo de la inflación.

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