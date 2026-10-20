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El diluvio que viene

Todos tenemos un rol en la prevención del inminente Meganiño.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El fenómeno de El Niño costero nos acompaña desde hace meses y sus efectos ya se están sintiendo, tanto en el clima como en la economía. El calor que experimentamos desde hace meses es insólito, lluvias copiosas se han presentado ya en diversos lugares del país y determinadas especies marinas se han alejado ya de nuestras costas, afectando a la pesca. Pero, como sabemos, esto es solo el principio. Con la llegada del verano y del fenómeno de El Niño global, en dos meses más, a más tardar, estaremos enfrentando un Meganiño, un evento seguramente peor que cualquier otro de este tipo registrado en nuestra historia republicana.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.