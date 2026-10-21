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De las facultades a la acción

Tras el intento fallido de la oposición de dejar sin quórum el debate, el Ejecutivo debe enfocarse en enfrentar la inseguridad y El Niño.

    Editorial El Comercio
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    Keiko Fujimori anunció que la gestión peruana para 2026-2027 impulsará el comercio, las inversiones, la integración aérea y portuaria entre los países miembros. Foto: Presidencia
    Keiko Fujimori anunció que la gestión peruana para 2026-2027 impulsará el comercio, las inversiones, la integración aérea y portuaria entre los países miembros. Foto: Presidencia

    Luego de casi dos meses de trámite, la Comisión de Constitución del Senado aprobó el lunes, por unanimidad, el dictamen que otorga al Ejecutivo 27 de las 66 facultades solicitadas para legislar durante 90 días en seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Se espera que hoy el pleno del Senado lo apruebe. Llegar hasta aquí costó mucho más de lo razonable.

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