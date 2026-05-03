Resumen

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Gabriel Condori y Óscar Tinco son acusados por el homicidio de Rudhy Benavides. Foto: GEC
Gabriel Condori y Óscar Tinco son acusados por el homicidio de Rudhy Benavides. Foto: GEC
Por Redacción EC

Cuanto más se sabe acerca del caso Rudhy Benavides, cusqueño que fue muerto, desmembrado y también canibalizado, las autoridades y la población local se alertan más, esto debido al grado de insanía y ferocidad con que fue atacada la víctima, un hombre de 46 años que se dedicaba al turismo en la Ciudad Imperial.

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