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UGEL Chiclayo emite alerta sanitaria por enfermedad Mano, Pie y Boca en escolares. Foto: Andina
UGEL Chiclayo emite alerta sanitaria por enfermedad Mano, Pie y Boca en escolares. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo emitió un comunicado dirigido a toda la comunidad educativa luego de detectarse casos de la enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB), una infección viral que afecta principalmente a niños menores de cinco años y que presenta un alto nivel de contagio.

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