La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo emitió un comunicado dirigido a toda la comunidad educativa luego de detectarse casos de la enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB), una infección viral que afecta principalmente a niños menores de cinco años y que presenta un alto nivel de contagio.

Según informó la agencia Agencia Andina, la entidad señaló que, en coordinación con las gerencias regionales de Salud y Educación, se han establecido diversas recomendaciones y disposiciones para evitar la propagación del virus tanto en las instituciones educativas como en los hogares.

Entre las principales acciones preventivas se encuentra el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, toser o estornudar. También se recomendó evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que son vías comunes de infección.

Aulas de inicial entrarían en cuarentena

La UGEL Chiclayo también remarcó la necesidad de mantener una limpieza y desinfección constante de superficies de uso común, como juguetes, mesas, carpetas y manijas de puertas. Asimismo, pidió evitar el contacto cercano con personas infectadas y no compartir utensilios personales como platos o cubiertos.

En caso de detectarse personas con síntomas dentro del hogar, se deberá aplicar aislamiento inmediato desde el inicio de la enfermedad hasta la recuperación total, proceso que puede durar entre siete y diez días.

En el ámbito escolar, si se confirma un caso dentro de aulas del nivel inicial, se procederá con la cuarentena del aula afectada. Además, si se reportan posibles contagios entre familiares de otros estudiantes, se evaluará extender esta medida preventiva a otras secciones.

UGEL Chiclayo recomienda aislamiento por enfermedad viral altamente contagiosa en niños. Foto: Andina

No se descarta cierre temporal de colegios

La UGEL advirtió que, si la transmisión persiste y se registra un incremento considerable de casos en diferentes aulas, se podría ordenar el cierre temporal de toda la institución educativa como medida de contención sanitaria.

Las cuarentenas tendrán una duración similar al periodo de aislamiento recomendado y permanecerán vigentes hasta que no se detecten nuevos contagios dentro de la comunidad escolar.

Finalmente, la entidad exhortó a los directores y responsables de los centros educativos a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso o confirmado a los establecimientos de salud correspondientes, con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva frente al brote.

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