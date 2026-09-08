Por Christian Gambini

La esperada visita apostólica del papa León XIV a Chiclayo empieza a tomar forma mientras crece la expectativa entre los fieles. La Diócesis de Chiclayo ha presentado una primera mirada a las actividades que marcarán la permanencia del Santo Padre en Lambayeque. El anuncio abre paso a una jornada que promete congregar a miles de personas llegadas desde distintos lugares. Con ello, la región comienza a prepararse para convertirse en escenario de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país.