El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque informó que las lluvias en la región, entre el 18 de enero y el 25 de febrero, han dejado 3,562 afectados, de los cuales 453 se encuentran en condición de damnificadas y 437 tuvieron que ser evacuadas.

Además, se contabilizan 378 familias damnificadas y otras 75 afectadas directamente por los eventos.

Viviendas y vías también afectadas

La institución precisó que, en el sector vivienda: 69 viviendas colapsaron, 1,273 resultaron afectadas y 1,347 quedaron inhabitables. Cinco colegios, seis establecimientos de salud y cinco locales comunales con daños de consideración.

En relación con la infraestructura vial, el reporte detalla que 60,150 metros de carreteras resultaron afectados, junto con 1,306 metros de vías urbanas y 165 metros de caminos rurales. Además, se reportaron daños estructurales en dos puentes vehiculares y en un puente peatonal.

Reportan truenos y rayos en distritos

Entre la noche del martes 24 y la madrugada de este miércoles 25 de febrero, una lluvia de moderada intensidad, que estuvo acompañada de truenos y relámpagos, inundó varias calles de la ciudad de Chiclayo y de otros distritos de la región Lambayeque.

La acumulación de agua en la zona de Jayanca fue considerada la más fuerte pues el agua provocó grandes charcos y el colapso temporal de algunas vías, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

Otros distritos afectados

Asimismo, precipitaciones de regular intensidad afectaron a los distritos de Pimentel, Mochumí, Túcume, Pacora, Motupe, Olmos, La Victoria, Reque, Oyotún y Nueva Arica.

Las autoridades locales permanecen en vigilancia ante eventuales nuevas lluvias, mientras los vecinos demandan la limpieza y el adecuado mantenimiento del sistema de drenaje pluvial para prevenir mayores daños si las precipitaciones persisten.