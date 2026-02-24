La familia Saúl Loander Suárez Criollo, de 27 años, denuncia que este fue asesinado el pasado 18 de enero, luego de asistir a una fiesta en el distrito de Monzón, a 44 kilmómetros de Tingo María, departamento de Huánuco, en la ceja de selva de la Amazonía.

Según relató su hermana, Mirla Suárez, en un inicio Saúl planeaba acudir a la celebración con un primo, pero este desistió. Posteriormente fue contactado por su amigo, Adderly Prado Silva, quien no solo lo acompañó a la reunión, sino que también le ofreció hospedaje en su vivienda. Ambos permanecieron en la celebración hasta aproximadamente las 4:30 de la madrugada.

De acuerdo con la versión brindada por Prado Silva a las autoridades, él se retiró a descansar y, media hora después, regresó encontrando a Suárez Criollo dormido en el baño. Aseguró que lo llevó a su casa para que se aseara y descansara, siendo esa la última vez que lo vio con vida.

Mirla Suárez cuestionó la actitud del amigo de su hermano. “Al día siguiente se puso a beber hasta las 10 de la noche sin preocuparse. Recién el lunes 19 de enero intentó denunciar su desaparición, pero la Policía no la aceptó porque no era familiar directo”, indicó.

“El martes 20 luego de buscarlo, encuentran la zapatilla de mi hermano en un peñasco en el río Maravallia y luego su cuerpo desnudo en una isla del río Cachicoto, que está a una hora de distancia”, detalló Mirla.

Testigos claves del asesinato

Mirla Suárez precisó a este medio que testigos le dijeron que escucharon a personas pelear y gritar en los alrededores de la fiesta.

Otra mujer que estuvo en la fiesta y reconoció a Suárez Criollo a través de videos de TikTok, aún no da su testimonio.

Exige a PNP continuar con investigación

Mirla exige mayor diligencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) para esclarecer el crimen. Según indicaron, la Fiscalía emitió un oficio señalando que existirían elementos suficientes para profundizar las investigaciones.

“Ha pasado más de un mes y nada. La Policía me dice que ‘esto va a demorar’, que toma su tiempo y no es ‘así nada más. Además, la oficial que lleva mi caso de nombre Maritza Abundo Ramos me dijo que no hay pruebas para realizar el examen de luminol”, puntualizó.

La familia pide que el caso no quede impune y que se agoten todas las diligencias para determinar responsabilidades.