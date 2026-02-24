Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El fallecido estaba hospedado en la casa de Adderly Prado Silva, amigo de su primo y con quien estuvo toda la madrugada. Foto: GEC
El fallecido estaba hospedado en la casa de Adderly Prado Silva, amigo de su primo y con quien estuvo toda la madrugada. Foto: GEC
Por Redacción EC

La familia Saúl Loander Suárez Criollo, de 27 años, denuncia que este fue asesinado el pasado 18 de enero, luego de asistir a una fiesta en el distrito de Monzón, a 44 kilmómetros de Tingo María, departamento de Huánuco, en la ceja de selva de la Amazonía.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.