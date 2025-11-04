Un huaico de gran intensidad bloqueó el kilómetro 93 de la carretera Huánuco–Tingo María, a la altura del sector Huachipa, en Trincao. El evento fue provocado por la activación de una quebrada debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

El tránsito en la zona quedó completamente interrumpido, dejando a numerosos vehículos detenidos en ambos sentidos de la vía que une a Huánuco con las regiones de Ucayali y San Martín.

El deslizamiento también alcanzó varias viviendas cercanas, donde el lodo, las piedras y los troncos ingresaron a los ambientes, causando daños materiales. Pese a la magnitud del huaico, no se han reportado víctimas.

Las autoridades locales informaron que se aguarda la llegada de maquinaria pesada para despejar el tramo afectado. Sin embargo, el mal tiempo y la continua caída de sedimentos dificultan los trabajos de limpieza, por lo que la vía permanece cerrada en ambos sentidos.

Se exhorta a los conductores y viajeros a evitar la zona y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura de la ruta.

Senamhi emite alerta naranja por lluvias en 15 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró una alerta naranja en Lima y otras 14 regiones ante la previsión de lluvias de moderada a fuerte intensidad. Según el aviso, las precipitaciones incluirán nieve, granizo, aguanieve y lluvia, y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

El organismo informó que la alerta regirá desde este miércoles hasta el viernes 7 de noviembre en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.

También se prevé mayor nubosidad por las tardes y lluvias ligeras hacia la costa norte. En la sierra central podrían presentarse granizadas sobre los 2800 metros sobre el nivel del mar y nevadas por encima de los 3800 metros.