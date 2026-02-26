El tránsito en la Carretera Central permanece interrumpido este jueves 26 a la altura del kilómetro 55, en el sector Tornamesa, cerca del peaje de Corcona, en el distrito de Santa Cruz de Cocachacra, provincia de Huarochirí, región Lima.

El cierre se mantiene luego del huaico registrado el miércoles 25 de febrero, que generó la caída de piedras y tierra sobre la vía como consecuencia de las lluvias intensas en la zona. Tras el deslizamiento, se dispuso la suspensión del paso vehicular por motivos de seguridad.

Según informó la agencia Andina, la concesionaria Deviandes señaló que la restricción alcanza desde Matucana. Como resultado, decenas de vehículos se encuentran varados y forman largas filas mientras se desarrollan las labores de evaluación y limpieza.

🚧Derrumbe🚧 #DeviandesInforma caída de piedras en el Km 058 Tornamesa #CarreteraCentral, @PolicíaPerú realiza cierre de via en #Matucana pic.twitter.com/ebYyPCsYjf — Deviandes (@DeviandesPeru) February 25, 2026

Cabe precisar que durante esta misma semana ya se habían reportado caídas de rocas y tierra en este tramo de la Carretera Central, lo que generó interrupciones temporales del tránsito por algunas horas. Sin embargo, en esta ocasión el volumen del deslizamiento obligó a mantener el cierre.

De acuerdo con el Mapa Interactivo de Alertas de la Sutran, este es el único tramo de la Carretera Central que figura con tránsito interrumpido. No obstante, en otras vías del país también se reportan afectaciones.

En el kilómetro 1153 de la carretera Longitudinal de la Costa Norte, a la altura de Los Órganos, en la provincia de Talara, el paso vehicular es lento por un deslizamiento de lodo.

Una situación similar ocurre en el kilómetro 34+200 de la vía Piura–Paita, donde el desprendimiento de la plataforma asfáltica ha afectado la circulación.