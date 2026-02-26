Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carretera Central: tránsito se encuentra bloqueado en el km 55 tras caída de piedras. (Foto: Facebook/Buses y Rutas del Perú)
Carretera Central: tránsito se encuentra bloqueado en el km 55 tras caída de piedras. (Foto: Facebook/Buses y Rutas del Perú)
Por Redacción EC

El tránsito en la Carretera Central permanece interrumpido este jueves 26 a la altura del kilómetro 55, en el sector Tornamesa, cerca del peaje de Corcona, en el distrito de Santa Cruz de Cocachacra, provincia de Huarochirí, región Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.