Un arcoíris se dejó ver la tarde de este miércoles 25 de febrero en el cielo de Lima, luego de lluvias registradas en la capital desde horas previas. El fenómeno fue visible desde diversos distritos y generó múltiples reportes en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías del momento.

Las precipitaciones se presentan en distintos puntos de la ciudad y, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, continuarán durante las próximas horas, sobre todo en distritos del centro y sur.

La entidad ya había advertido que las lluvias provienen de la sierra y que podrían extenderse hacia la costa.

Cerca de las 5 de la tarde, una de las estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca media del río Rímac, en Chosica, reportó un acumulado de 3.6 milímetros de lluvia, el registro más alto de la jornada hasta ese momento.