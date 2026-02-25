Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Arcoíris ilumina el cielo de Lima tras intensas lluvias este miércoles. (Foto: Difusión)
Arcoíris ilumina el cielo de Lima tras intensas lluvias este miércoles. (Foto: Difusión)
Por

Un arcoíris se dejó ver la tarde de este miércoles 25 de febrero en el cielo de Lima, luego de lluvias registradas en la capital desde horas previas. El fenómeno fue visible desde diversos distritos y generó múltiples reportes en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías del momento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.