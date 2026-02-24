Resumen

Luis Napoleón Quiroz Avilés es ratificado como ministro de Salud. (Foto: Captura de YT/TV Perú)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Napoleón Quiroz Avilés como nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

