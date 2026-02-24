Resumen

Cientos de pasajeros varados en Atocongo tras suspensión indefinida de viajes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El terminal terrestre de Atocongo se ha convertido en escenario de caos y desesperación para cientos de viajeros que intentan trasladarse hacia el sur del país, luego de que la caída de huaicos bloqueara diversos tramos de las vías principales y obligara a las empresas de transporte a paralizar sus servicios de manera indefinida.