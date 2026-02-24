El terminal terrestre de Atocongo se ha convertido en escenario de caos y desesperación para cientos de viajeros que intentan trasladarse hacia el sur del país, luego de que la caída de huaicos bloqueara diversos tramos de las vías principales y obligara a las empresas de transporte a paralizar sus servicios de manera indefinida.

De acuerdo a América Noticias se reportaron largas colas y reclamos en los exteriores de las agencias de viaje, donde usuarios exigen información clara sobre el estado de las rutas y la reprogramación de sus boletos.

La interrupción del tránsito llevó a que la mayoría de empresas suspenda la venta de pasajes para evitar que las unidades queden varadas en plena carretera. Representantes de las agencias indicaron que los retrasos en las salidas son constantes y que no existe una hora estimada para la reapertura de las vías.

Empresas dejan de vender boletos al sur en Atocongo por riesgo en las vías. (Foto: Andina)

La situación ha derivado en la cancelación masiva de viajes y en el retraso prolongado de buses que ya se encontraban en turno de salida. Decenas de ciudadanos permanecen en las salas de espera con equipaje en mano, tras ser informados de que sus traslados no podrán concretarse por el momento.

Fuentes del terminal señalaron que se prioriza la seguridad de los pasajeros ante el riesgo de nuevos deslizamientos de lodo y piedras en la ruta hacia el sur. No obstante, algunos viajeros optaron por adquirir pasajes en agencias que continúan operando con restricciones, asumiendo la posibilidad de quedar detenidos durante horas —o incluso días— en zonas vulnerables.

Huaicos bloquean rutas al sur y paralizan salidas en el terminal de Atocongo. (Foto: Andina)

Las autoridades del terminal cuestionaron esta decisión y advirtieron sobre el peligro de permanecer en tramos afectados por huaicos, donde no se garantiza acceso a servicios básicos ni alimentación adecuada. En paralelo, los reclamos por la devolución del dinero de los boletos han sido constantes en las últimas horas.

Ante la emergencia vial, se recomienda a la ciudadanía informarse sobre el estado del tiempo y los reportes oficiales de transitabilidad antes de acudir al terminal. La paralización del servicio se mantendrá hasta que se garantice la limpieza total de las vías y condiciones seguras para el tránsito.

Mientras tanto, la vigilancia en el terminal ha sido reforzada para mantener el orden frente al incremento de pasajeros afectados por la suspensión de viajes.

