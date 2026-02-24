Reducir las listas de espera quirúrgica y descongestionar hospitales públicos, fueron los objetivos principales de la Maratón Quirúrgica Nacional, una estrategia conjunta entre el Ministerio de Salud y EsSalud que inició el 13 de febrero.

En sus primeros cinco días de ejecución, el Seguro Social realizó 1.652 operaciones a nivel nacional, en diversas especialidades, como parte de una meta que apunta a alcanzar 13 mil cirugías en un plazo de 45 días, mediante turnos nocturnos de lunes a viernes —con atención de 8 p. m. a 8 a. m.— y jornadas continuas los fines de semana. Este despliegue permite promediar más de 280 cirugías diarias en establecimientos públicos de salud.

Una de las áreas con mayor número de intervenciones fue oftalmología. Solo en EsSalud, 521 pacientes recuperaron la visión tras ser operados de catarata y pterigión. “Ya no podía leer ni reconocer los rostros de mis familiares. Me llamaron para decirme que mi fecha se adelantaba y no lo podía creer. Es como volver a nacer”, contó Félix Cárdenas, docente jubilado de 89 años, intervenido en Lima Norte.

En el caso de las cirugías de catarata, EsSalud informó que se viene aplicando la técnica de facoemulsificación, considerada el estándar quirúrgico más avanzado para este tipo de intervenciones. Este procedimiento utiliza ultrasonido para fragmentar y extraer el lente natural del ojo, lo que permite una recuperación postoperatoria más rápida y reduce el riesgo de complicaciones en pacientes adultos mayores.

A este esfuerzo se sumó el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), que entre viernes y domingo operó gratuitamente a cerca de 500 pacientes de catarata, todos mayores de 50 años y afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). Para muchos, la cirugía significó recuperar autonomía tras años de espera. “Veía muy borroso, no sentí dolor en la operación. Esto es como un nuevo comienzo”, relató Benedicto Rivas, de 81 años, tras ser intervenido.

Las intervenciones en el INO fueron precedidas por un proceso de evaluación médica iniciado semanas antes, durante el cual más de 2.000 pacientes fueron tamizados para determinar su aptitud quirúrgica, completando exámenes preoperatorios que incluyeron evaluaciones cardiológicas y de laboratorio, con el fin de garantizar condiciones seguras para cada procedimiento.

Del lado de EsSalud, las redes hospitalarias con mayor número de operaciones realizadas hasta el momento son Almenara, Rebagliati y Sabogal, además de establecimientos en regiones como Huánuco, Lambayeque, Arequipa y La Libertad.

- Reducir la espera -

En hospitales de alta complejidad como el Guillermo Almenara, las listas de espera incluían cirugías de baja complejidad que por falta de turnos disponibles se venían postergando durante meses. Con la maratón quirúrgica, varias de estas intervenciones han podido adelantarse gracias a la habilitación simultánea de salas y a la extensión de horarios de atención.

Médicos participantes explican que, a diferencia de jornadas habituales, durante la maratón varias salas quirúrgicas operan en paralelo, lo que permite atender a más pacientes en menos tiempo, aunque también implica jornadas laborales más extensas. Para los pacientes, sin embargo, el impacto es inmediato. “Me dijeron que iba a esperar mucho más. Que me llamen antes fue una sorpresa. Ahora solo quiero recuperarme y seguir adelante”, comentó María Elena Girón, operada de cálculos a la vesícula en San Juan de Miraflores.

Otras especialidades que incluidas en la maratón fueron las de cirugía general, ortopedia y traumatología, urología y ginecología. De acuerdo con EsSalud, durante los primeros días también se realizaron cirugías de hernias, próstata, cabeza y cuello y partes blandas, ampliando el alcance de la estrategia.

El SeguroSocial destacó, además, que la maratón viene siendo monitoreada de manera centralizada desde el Centro Nacional de Telemedicina (Cenate), lo que permite coordinar mejor los recursos disponibles y dar seguimiento al cumplimiento de las metas planteadas.