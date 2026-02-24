Resumen

El 13 de febrero, el Ministerio de Salud y EsSalud lanzaron la maratón quirúrgica, una estrategia conjunta que apunta a alcanzar 13 mil cirugías en un plazo de 45 días.
  • El 13 de febrero, el Ministerio de Salud y EsSalud lanzaron la maratón quirúrgica, una estrategia conjunta que apunta a alcanzar 13 mil cirugías en un plazo de 45 días.
  • Una de las áreas con mayor número de intervenciones fue oftalmología. Solo en EsSalud, 521 pacientes recuperaron la visión tras ser operados de catarata y pterigión.
  • El despliegue permite promediar más de 280 cirugías diarias en establecimientos públicos de salud.
  • En el caso de las cirugías de catarata, EsSalud informó que se viene aplicando la técnica de facoemulsificación, considerada el estándar quirúrgico más avanzado para este tipo de intervenciones.
  • A este esfuerzo se sumó el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), que entre viernes y domingo operó gratuitamente a cerca de 500 pacientes de catarata, todos mayores de 50 años y afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).
  • Las intervenciones en el INO fueron precedidas por un proceso de evaluación médica iniciado semanas antes, durante el cual más de 2.000 pacientes fueron tamizados para determinar su aptitud quirúrgica.
  • Del lado de EsSalud, las redes hospitalarias con mayor número de operaciones realizadas hasta el momento son Almenara, Rebagliati y Sabogal, además de establecimientos en regiones como Huánuco, Lambayeque, Arequipa y La Libertad.
  • En hospitales de alta complejidad como el Guillermo Almenara, las listas de espera incluían cirugías de baja complejidad que por falta de turnos disponibles se venían postergando durante meses.
  • Médicos participantes explican que, a diferencia de jornadas habituales, durante la maratón varias salas quirúrgicas operan en paralelo, lo que permite atender a más pacientes en menos tiempo.
Por Antonio Melgarejo

Reducir las listas de espera quirúrgica y descongestionar hospitales públicos, fueron los objetivos principales de la Maratón Quirúrgica Nacional, una estrategia conjunta entre el Ministerio de Salud y EsSalud que inició el 13 de febrero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.