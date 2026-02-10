Casos de migraña no cesan en el Perú: número de atenciones, causas y un novedoso tratamiento

Por Hernán Medrano Marin

De acuerdo con especialistas en salud, en el último tiempo se han incrementado a nivel nacional las atenciones y consultas por migraña, aquel dolor de cabeza intenso y frecuente que se localiza en un solo lugar y suele estar acompañado de náuseas y vómitos. Esta enfermedad junto a la cefalea tensional son las principales causas de consulta por dolor de cabeza en el país y suelen ser difíciles de controlar con tratamientos convencionales. Sin embargo, la implementación de un novedoso procedimiento viene obteniendo ya muy buenos resultados y reduciendo hasta en 70% los síntomas de la migraña.

