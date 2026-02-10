Casos de migraña no cesan en el Perú: número de atenciones, causas y un novedoso tratamiento

De acuerdo con especialistas en salud, en el último tiempo se han incrementado a nivel nacional las atenciones y consultas por migraña, aquel dolor de cabeza intenso y frecuente que se localiza en un solo lugar y suele estar acompañado de náuseas y vómitos. Esta enfermedad junto a la cefalea tensional son las principales causas de consulta por dolor de cabeza en el país y suelen ser difíciles de controlar con tratamientos convencionales. Sin embargo, la implementación de un novedoso procedimiento viene obteniendo ya muy buenos resultados y reduciendo hasta en 70% los síntomas de la migraña.

Este tratamiento con neuromoduladores consiste en la aplicación de toxina botulínica tipo A mediante infiltraciones localizadas en cabeza y cuello del paciente (31 puntos estratégicos). De acuerdo con la Dra. Ivett Cruz, coordinadora del Servicio de Neurología del Hospital Luís Negreiros Vega, es una alternativa eficaz para pacientes que no responden a métodos tradicionales.

El hospital Negreiros de Essalud viene aplicando esta técnica para tratar la migraña crónica desde hace 3 años. Cruz precisó que este tratamiento ha demostrado reducir hasta en 70% la intensidad y frecuencia de las migrañas en pacientes que sufren dolores de cabeza severos y persistentes.

¿Qué es y por qué se genera?

MaryAnn Mays, neuróloga de Cleveland Clinic, comentó que la migraña es una condición neurológica muy común. Indicó que cuando evalúa a una persona con migraña, lo que busca es un dolor de cabeza intenso y pulsátil que suele presentarse en un solo lado de la cabeza y que dura varias horas o incluso días.

La combinación de luz fuerte, calor y actividad al aire libre potencia el riesgo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

“En mi práctica clínica veo que afecta con mayor frecuencia a mujeres y suele comenzar en la adolescencia o en la adultez temprana. Con frecuencia se acompaña de náuseas, vómitos y una marcada sensibilidad a la luz, los sonidos u olores. Muchas personas también experimentan síntomas previos, como fatiga o cambios en el estado de ánimo”, señaló.

No todos los dolores de cabeza son migrañas, resaltó. Un dolor de cabeza común suele ser leve o moderado y no interfiere demasiado con las actividades diarias. Mays explicó que la migraña, en cambio, es más intensa, puede ser incapacitante y suele venir acompañada de síntomas neurológicos y digestivos, lo que la convierte en una enfermedad distinta.

“Existen varios tipos de migraña. Algunas personas presentan migraña con aura, que incluye alteraciones visuales antes del dolor. Otras tienen migraña sin aura, que es la más común. También vemos migraña crónica, migraña hemipléjica, migraña silenciosa y migrañas relacionadas con el ciclo menstrual”, detalló.

Tipos de migraña:

Migraña con aura (clásica) – con señales tempranas

Migraña sin aura (común)

Migraña sin dolor de cabeza (migraña silenciosa)

Migraña hemipléjica – con debilidad temporal en un lado del cuerpo

Migraña con aura del tronco encefálico – con vértigo, problemas de equilibrio, etc.

Status migrainosus – ataques muy prolongados

Migrañas crónicas

La migraña en el Perú: cifras

El Minsa estima que alrededor del 14% de la población nacional padece de migraña. El 85% de los casos se presenta en adolescentes y personas de 30 años de edad; no obstante la edad de inicio es variable debido que puede manifestarse tanto en niños como en adultos mayores.

Asimismo, un estudio sobre prevalencia y asociaciones demográficas del dolor de cabeza, presentado en el evento EsPAZio, organizado por Pfizer, señala que la migraña es más común en mujeres (28,2%) que en hombres (16,4%), teniendo casi el doble de frecuencia, y que también se presenta con mayor incidencia en personas que viven a gran altitud.

Un tratamiento con buenos resultados

La Dra. Ivett Cruz, coordinadora del Servicio de Neurología del Hospital Luís Negreiros Vega de Essalud, brindó detalles a El Comercio sobre el novedoso tratamiento contra la migraña. Indicó que si bien se viene realizando desde hace 3 años en el Hospital Negreiros para la migraña crónica, ya se utilizaba desde antes para otras enfermedades neurológicas, como las neuromusculares. Explicó que es un procedimiento rápido que no requiere hospitalización y se administra en la consulta médica de neurología.

“Dura aproximadamente entre 15 a 20 minutos por paciente. Lo mejor de ello es que el paciente puede continuar con su rutina después del procedimiento, no hay restricción al respecto. Se usa una aguja específica y se infiltra entre 31 a 39 puntos a nivel de la cabeza y la región cervical. Esto va a permitir de que haya un mejor control de la cefalea en el tiempo. Este tipo de procedimiento no se aplica para todas las migrañas, sino que es para migrañas crónicas o también cefaleas primarias de difícil control“, señaló.

En el caso de la migraña crónica, Cruz precisó que es aquella cefalea que dura entre 15 días a más al mes, por más de 3 meses. Otras características: son pulsátiles, mayormente unilaterales, de moderada a severa intensidad, limita la vida del paciente, se exacerba con el ejercicio, con la actividad rutinaria y se asocia con otros síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, hipersensibilidad a la luz y a los ruidos.

“Estos son criterios específicos asociados a los criterios propios de migraña crónica que nos permiten dilucidar que el paciente es tributario de este procedimiento. Además, también tenemos que ver que el paciente no haya tolerado la vía oral, por los efectos adversos que presentan estos medicamentos o también por reacción alérgica o porque simplemente falló. Se espera que haya recibido dos veces como mínimo el tratamiento ora antes de aplicar este tratamiento", acotó.

La Dra. Cruz destacó que el procedimiento resulta muy efectivo porque los pacientes reportan una mejoría sustancial entre el 70% y 80%, tanto así que pueden retornar a hacer su rutina diaria y mejorar su calidad de vida, ya que esta enfermedad llega a ser discapacitante. “De todas las cefaleas la migrañosa es la cefalea más discapacitante y es la tercera causa de discapacidad de todas las enfermedades neurológicas. Afecta la vida personal, laboral y social", agregó.

La doctora resaltó el hecho de que si el paciente es bien disciplinado, hace la dieta adecuada, toma su medicación oral y se coloca también este procedimiento, entonces la enfermedad va estar muy bien controlada. Precisó que la aplicación de la toxina botulínica se realiza tres veces, cada tres meses. Después de de ello, previa evaluación, se determina si aun continúa con el tratamiento por un tiempo o si se suspende.

“Este procedimiento no actúa de inmediato. Los resultados se observan al mes. La acción sí es prolongada, por eso que puede durar hasta 3 meses. Incluso, al suspender el tratamiento, todavía va a tener una acción residual por un tiempo más“, puntualizó.