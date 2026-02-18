Pisco: explosión en cuartel El Polvorín deja siete soldados heridos y uno desaparecido

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En el cuartel del Ejército peruano, El Polvorín, ubicado en el distrito de Independencia en Pisco, una fuerte explosión dejó siete soldados heridos y uno desaparecido mientras se realizaban labores de traslado de granadas como parte de un plan de destrucción de municiones.
