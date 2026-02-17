ATU: tarjeta interoperable comenzará a probarse en buses de transporte público desde el tercer trimestre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó hoy la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT), que empezará a probarse en buses del transporte público regular a partir del tercer trimestre del año tras la entrega del software de validación de la tarjeta a proveedores tecnológicos que trabajan con empresas de transporte acreditadas.

El viceministro de Transportes, Juan Haro, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, mediante actas firmadas notarialmente, entregaron este dispositivo a los cinco primeros operadores tecnológicos en dispositivos USB.

¿Qué contiene y cómo funciona el software de la Tarjeta Interoperable de Transporte?

Este software contiene un conjunto de datos y códigos en la TIT capaz de integrarse cualquier equipamiento de recaudo instalado en los buses. Además, las empresas recibieron la documentación técnica y cinco tarjetas con claves de prueba por operador para realizar ensayos con el acompañamiento de la ATU.

Los operadores tecnológicos invitados a esta etapa trabajan ahora con 112 empresas de transporte público autorizado, lo que permitirá avanzar de manera progresiva en las pruebas de interoperabilidad en distintas rutas de Lima y Callao.

Funciona con tecnología sin contacto, cuenta con sistemas de seguridad y claves encriptadas para prevenir fraudes, y presenta diseños diferenciados para usuarios en general, estudiantes, policías, bomberos y personas con discapacidad.

Su implementación progresiva permitirá a los usuarios contar con una alternativa adicional de pago electrónico, junto a otros medios de pago definidos en el reglamento de recaudo de la ATU.

El presidente de la ATU detalló que el objetivo de la tarjeta que “pueda utilizarse en más servicios como la Línea 1 del Metro, el Metropolitano, los corredores complementarios y las rutas autorizadas de transporte público”, facilitando a los millones de usuarios pagar más de un viaje con una sola tarjeta y no hacer doble cola.