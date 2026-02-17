Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Permitirá a los usuarios contar con una alternativa adicional de pago electrónico, junto a otros medios definidos en el reglamento de de la ATU. Foto: Gob.pe
Permitirá a los usuarios contar con una alternativa adicional de pago electrónico, junto a otros medios definidos en el reglamento de de la ATU. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó hoy la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT), que empezará a probarse en buses del transporte público regular a partir del tercer trimestre del año tras la entrega del software de validación de la tarjeta a proveedores tecnológicos que trabajan con empresas de transporte acreditadas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

ATU: tarjeta interoperable comenzará a probarse en buses de transporte público desde el tercer trimestre
Transporte

ATU: tarjeta interoperable comenzará a probarse en buses de transporte público desde el tercer trimestre

Comas: balean bus de ‘Los Azules’ en su paradero inicial en Collique
Transporte

Comas: balean bus de ‘Los Azules’ en su paradero inicial en Collique

Cercado de Lima: extorsionadores asesinan a chofer de combi frente a sus hijos
Policiales

Cercado de Lima: extorsionadores asesinan a chofer de combi frente a sus hijos

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función
Lima

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función