Perú nuevamente en el ojo internacional. “Bob and David Climb Machu Picchu”, dirigida por Michael LaHaie, es una de las películas más destacadas del Festival de Tribeca 2026, cuyo estreno está programado para este sábado 6 de junio. El documental sigue a los actores Bob Odenkirk y David Cross, reconocidos por su trabajo conjunto en el programa de culto “Mr. Show”, mientras emprenden un viaje por tierras peruanas con el objetivo de alcanzar la cima de Machu Picchu.

A lo largo de la travesía, los protagonistas exploran la cultura local y viven diversas experiencias que incluyen la degustación de productos tradicionales como las hojas de coca y la carne de alpaca. Entre bromas, conversaciones y situaciones inesperadas, Odenkirk y Cross entretienen tanto a los habitantes que encuentran en el camino como al público, manteniendo el característico humor que ha definido su carrera como dúo cómico.

Cabe resaltar que el documental surge de una aventura realizada en 2024, cuando los actores estadounidenses decidieron recorrer la ruta hacia Machu Picchu mientras reflexionaban sobre su amistad de más de tres décadas y sus trayectorias profesionales.

Durante una reciente entrevista con la revista Variety, Odenkirk y Cross compartieron detalles de la experiencia vivida en Perú. Ambos destacaron los desafíos físicos de la travesía y la singularidad del paisaje andino.

“Llevaba tiempo diciendo que quería hacerlo, y pensé: ‘Me estoy haciendo viejo y tengo que hacerlo’. Y pensé: ‘¿Con quién podría ir, con quien me gustaría pasar un buen rato y al que le guste el senderismo?’. Y enseguida pensé en Bob. Todo el proceso duró unos 17 segundos”, comentó David Cross al ser consultado de cómo se le ocurrió la idea de hacer senderismo en Machu Picchu.

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Por su parte, Bob Odenkirk destaca un episodio que le tocó vivir mientras realizaba el senderismo en tierra peruanas, cuyo momento no fue incluido en el documental.

“Tenía una preocupación, que no abordo en la película, que es la siguiente: El Camino Inca fue construido durante más de 100 años por esclavos capturados por los incas, y todos los escalones tienen alturas diferentes. Es arriesgado. Tuve que irme de allí y hacer dos películas de acción seguidas donde no puedes romperte un tobillo ni lastimarte el cuerpo… Dicho esto, realmente debes prestar atención al recorrer el Camino Inca porque hay muchas maneras de lastimarte debido a la ingeniería rudimentaria que se empleó en él”, dijo.

Bob Odenkirk y David Cross presentan su documental y destacan su experiencia en Machu Picchu. (Foto: Variety / Left/Right y OPEl)

Según información difundida sobre el documental, la historia combina momentos de humor, reflexión y aventura, mientras los protagonistas recorren los caminos que conducen a la cima de Machu Picchu. El proyecto busca mostrar no solo el desafío físico del recorrido, sino también el valor cultural y paisajístico de una de las maravillas del mundo.