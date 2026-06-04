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Bob Odenkirk y David Cross presentan su documental y destacan su experiencia en Machu Picchu. (Foto: Instagram / @davidcrossofficial)
Bob Odenkirk y David Cross presentan su documental y destacan su experiencia en Machu Picchu. (Foto: Instagram / @davidcrossofficial)
Por Redacción EC

Perú nuevamente en el ojo internacional. “Bob and David Climb Machu Picchu”, dirigida por Michael LaHaie, es una de las películas más destacadas del Festival de Tribeca 2026, cuyo estreno está programado para este sábado 6 de junio. El documental sigue a los actores Bob Odenkirk y David Cross, reconocidos por su trabajo conjunto en el programa de culto “Mr. Show”, mientras emprenden un viaje por tierras peruanas con el objetivo de alcanzar la cima de Machu Picchu.

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