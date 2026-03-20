Chuck Norris, experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate en 1968, cuya popularidad se amplió con el cine y consolidó con la serie de televisión “Walker, Texas Ranger”, falleció a los 86 años, según informó su familia a través de un comunicado.

El salto al cine de Chuck Norris comenzó en 1972 con su participación en “The Way of the Dragon” (“El furor del dragón”), junto a Bruce Lee, en una escena que se convirtió en una de las más icónicas de la historia del cine de acción.

Tras varios papeles, protagonizó una serie de películas y series que marcaron a Chuck Norris como una leyenda de Hollywood. Aquí compartimos diez producciones para entender a una de las figuras más emblemáticas del cine.

1. “The Way of the Dragon” (“El furor del dragón”)

En 1972, Bruce Lee dirige la película “The Way of the Dragon” y elige a su amigo Chuck Norris para que interprete a ‘Colt’, un temible luchador contratado para derrotar al protagonista en Roma. La pelea final en el Coliseo es considerada una de las mejores de la historia del cine de artes marciales.

En esta película, Norris demostró que tenía cualidades para brillar en las pantallas de cine. Es así como da inicio a su carrera de actor.

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2. “The Octagon”

En el año 1980 se estrena “The Octagon”, película dirigida por Eric Karson. En este filme Chuck Norris es experto en combate donde enfrenta a una organización de ninjas. Fue una de las primeras películas occidentales en popularizar el fenómeno ninja en el cine.

3. “Missing in Action”

En 1984, bajo la dirección de Joseph Zito, se estrena la película “Missing in Action”. Aquí Norris da vida a ‘James Braddock’, un coronel que regresa a Vietnam para rescatar prisioneros de guerra. Fue un éxito comercial y generó varias secuelas, consolidando su imagen de héroe patriótico.

4. “Code of Silence”

“Code of Silence” es una película dirigida por el director Andrew Davis en el año 1985. En este filme Norris protagoniza a ‘Eddi Cusack’, un policía honesto que lucha contra el crimen organizado y la corrupción dentro de su propio departamento. Su personaje destaca por su integridad y por enfrentarse a situaciones complejas donde la justicia no siempre es clara. Es una de sus interpretaciones más realistas y maduras.

5. “The Delta Force”

En el año 1986, estrena “The Delta Force” dirigido por el director Menahem Golan, una de las películas más marcadas en toda su carrera actoral. En el papel del mayor ‘Scott McCoy’, Chuck Norris forma parte de un comando de élite encargado de rescatar rehenes tras el secuestro de un avión. Su personaje combina liderazgo, habilidades tácticas y combate directo, siendo clave en el desarrollo de la misión. Es una de sus películas más reconocidas a nivel internacional.

6. “Walker, Texas Ranger”

Chuck Norris se consolidó en la televisión con “Walker, Texas Ranger”, una de las series más vista a nivel mundial. El actor interpreta a ‘Cordell Walker’, un ranger de Texas que combate el crimen utilizando tanto la ley como sus habilidades en artes marciales. Esta producción sigue sus casos junto a su compañero James Trivette, enfrentando delincuentes, narcotraficantes y criminales peligrosos. A lo largo de sus temporadas, la historia combina acción, valores morales y justicia, convirtiéndose en su papel más icónico en televisión.

7. “Sons of Thunder”

Otras de las series donde Chuck Norris participó es “Sons of Thunder”. Este spin-off de “Walker, Texas Ranger” sigue a dos personajes secundarios que ahora trabajan como investigadores privados. Chuck Norris aparece ocasionalmente retomando su papel como ‘Walker’, guiando y apoyando a los protagonistas en distintos casos. La serie mantiene el estilo de acción y justicia, aunque con un enfoque más ligero y dinámico.

8. “Hawaii Five-O”

Chuck Norris tuvo una aparición especial en esta popular serie policial “Hawaii Five -O”. La historia gira en torno a una unidad de élite que combate el crimen en Hawái. Aunque su participación no es permanente, su presencia aporta su estilo de combate y refuerza su imagen como experto en acción dentro de la televisión.

9. “Yes, Dear”

En la serie “Yes, Dear”, una comedia familiar, Chuck Norris aparece como invitado especial interpretándose a sí mismo. La serie trata sobre la vida cotidiana de dos familias con estilos muy diferentes. Su participación aporta un toque humorístico, mostrando una faceta más relajada y divertida del actor.

10. “The Karate Kommandos”

Serie animada donde Chuck Norris presta su imagen y voz a un equipo de héroes que luchan contra el mal. Cada episodio presenta misiones llenas de acción y enseñanzas morales, dirigidas a un público juvenil. Refuerza su imagen como símbolo de disciplina y justicia, incluso en formato animado.