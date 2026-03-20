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10 películas y series imprescindibles para entender a Chuck Norris. (Foto: Captura de YouTube)
10 películas y series imprescindibles para entender a Chuck Norris. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

Chuck Norris, experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate en 1968, cuya popularidad se amplió con el cine y consolidó con la serie de televisión “Walker, Texas Ranger”, falleció a los 86 años, según informó su familia a través de un comunicado.

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